Firma Sindbad tylko na trasie z Polski do Niemiec i z powrotem przewozi kilka tysięcy osób dziennie.

– To ok. 12 proc. ruchu lądowego, który się odbywa z Polski za granicę i z powrotem – mówi Bogdan Kurys, wiceprezes zarządu firmy Sindbad.

29 lutego na pokładzie autokaru wykonującego połączenie z Niemiec do Polski jechał mężczyzna, u którego minionej nocy wykryto wirusa COVID-19.

– Osoba ta zgodnie z wykupionym biletem zakończyła swoją podróż w Słubicach. Autokar zabierał pasażerów z niemieckich miast: Bonn, Düsseldorf, Essen, Hamm, Bielefeld na trasie do miast północnej Polski – wylicza Kurys.

REKLAMA

Lista pasażerów trafiła do służb sanitarnych

Po tym, jak okazało się, że u mężczyzny stwierdzono koronawirusa, firma Sindbad przekazała Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Słubicach listę wszystkich pasażerów, którzy 29 lutego wraz z chorym podróżowali autokarem.

– Załoga tego autokaru, tj. obaj kierowcy oraz pilotka, czują się dobrze i nie wykazują żadnych niepokojących objawów mogących świadczyć o infekcji wirusowej. Wszyscy zostali poproszeni o zgłoszenie się do miejscowych stacji epidemiologicznych celem zbadania na obecność wirusa COVID-19. Obecnie pozostają w swoich miejscach zamieszkania – informuje Bogdan Kurys. – Autokar, który realizował wspomniany kurs, od niedzieli pozostaje w Polsce, nie realizował innych kursów i w najbliższym czasie zostanie poddany dezynfekcji – dodaje.

REKLAMA

Środki bezpieczeństwa w podróży

– Bezpieczeństwo naszych pasażerów i personelu jest dla nas bardzo ważne, dlatego stale monitorujemy sytuację zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Stosujemy się do wszystkich zaleceń wydawanych przez głównego inspektora sanitarnego – dodaje wiceprezes.

Ze względu na niskie zainteresowanie pasażerów firma Sindbad dość mocno ograniczyła połączenia do Włoch. Reszta połączeń na razie odbywa się zgodnie z rozkładem.

Bogdan Kurys informuje, że firma od kilkunastu dni stosuje środki bezpieczeństwa na trasie Polska – Włochy – Polska, gdzie personel wyposażany jest w podstawowe środki ochrony, jak płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronnych, a także termometry bezdotykowe. Takie środki mają zostać wprowadzone także w autokarach na niemieckich liniach.

– Mamy kłopot z zakupem środków dezynfekujących. Zwróciliśmy się w tej sprawie zarówno do wojewody opolskiego, jak i sanepidu. Wszyscy rozkładają ręce. Obecnie personel ma termometry bezdotykowe, załogi mają maseczki, które kupiliśmy znacznie wcześniej. Jeśli trafi się przypadek, że pasażer będzie się źle czuł, to przed wejściem do autokaru pilot powinien wezwać karetkę, żeby go przebadać – mówi Bogdan Kurys.

Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje