Briefing Andrzeja Dudy przy Szpitalu Powiatowym im. Błogosławionej Siostry Elżbietanki Marii Merkert w Nysie trwał tylko kilka minut. Prezydent poinformował, że nyski szpital jest gotowy na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem. Zaznaczył, że do tej pory na terenie województwa opolskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa, w szpitalach dwie osoby przebywają na obserwacji, kolejne dwie są na kwarantannie domowej, a pod nadzorem służb sanitarnych są 64 osoby.

W trakcie wizyty w szpitalu prezydent podpisał ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. – Mam nadzieję, że już w najbliższych dniach na podstawie tej ustawy będzie możliwe działanie dyrektorów szpitali, starostów, marszałków, wszystkich tych, którzy za szpitale odpowiadają, po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani – powiedział prezydent.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem zakłada m.in. możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania wirusowi bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Samorządy natomiast na polecenie premiera muszą wykonywać określone zadania w związku z walką z COVID-19.

Koronawirus w kampanii

Chociaż politycy jednej i drugiej strony apelowali o to, by temat koronawirusa nie pojawiał się w kampanii wyborczej, to właśnie od tego tematu Andrzej Duda zaczął spotkanie z mieszkańcami.

– Wczoraj bardzo długo rozmawiałem z panem premierem, dzisiaj także rozmawiałem z panem premierem. Postanowiliśmy, że znajdziemy dodatkową pulę środków, która wzmocni ochronę zdrowia w Polsce, a teraz będzie dodatkowym zabezpieczeniem walki z koronawirusem. Pan premier dzisiaj rozmawiał ze mną rano i potwierdził, że to będzie 2,75 mld zł – mówił prezydent.

Dodał, że jeśli pieniądze nie zostaną wykorzystane na walkę z koronawirusem (bo jednak nie będzie takiej potrzeby), to zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia, w tym onkologię.

Już po spotkaniu z mieszkańcami prezydent w kolejnym briefingu doprecyzował, że chodzi o utworzenie Funduszu Medycznego z budżetem niemal 3 mld zł rocznie. – Będzie służył dzieciom, trudnym przypadkom, także onkologii – powiedział dziennikarzom. Dodał, że w tym roku pieniądze z tej puli byłyby przeznaczone na walkę z koronawirusem. – Generalnie fundusz byłby przeznaczony na ochronę zdrowia dzieci, na leczenie trudnych przypadków, na onkologię – dodał prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że sześć stwierdzonych przypadków w skali kraju liczącego 38 mln mieszkańców nie jest dużą liczbą, ale trzeba zachować ostrożność. – Będziemy robić wszystko, aby nie było epidemii – zadeklarował.

Zwracając się bezpośrednio do uczestników spotkania, prezydent podkreślił, że to, jak piękna jest teraz Nysa i jak się rozwija, zawdzięcza mieszkańcom, którzy przyjechali tutaj po II wojnie światowej.

Podsumowanie rządów PiS

Andrzej Duda wyliczał też wprowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości programy społeczne: 500 plus, 300 plus, bezpłatne leki dla seniorów czy 13. emeryturę. – Jest 13. emerytura. Raz wypróbowaliśmy, wypłaciliśmy, udało się. To są bardzo duże pieniądze, ale to rzeczywiście pomogło i nie miałem żadnych wątpliwości, że jest potrzebna co roku, dlatego kilka dni temu podpisałem ustawę, że trzynastka będzie co roku w wysokości najniższej emerytury na dzień 1 marca – powiedział prezydent. Dodał, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła ze 1100 zł do 1200 zł brutto.

– To jest realna podwyżka, to nie jest 2 zł czy 8 zł, czy nawet 20 zł. To jest realny wzrost – zaznaczył. I zapowiedział wprowadzenie w 2021 r. 14. emerytury.

Andrzej Duda wyliczył także, że płaca minimalna wzrosła z 1750 zł brutto w 2015 r. do 2600 zł brutto w 2020 r. – Chciałbym usłyszeć od polskich rodzin, że żyje im się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem kadencję. To, że żyje się lepiej, oznacza także bezpieczeństwo, dlatego wprowadziliśmy program modernizacji służb mundurowych, poprawę wynagrodzeń w policji, straży pożarnej, straży granicznej. Modernizujemy polską armię – wyliczył prezydent. Przypomniał, jak Lech Kaczyński zabiegał o obecność wojsk amerykańskich w Polsce. – To było jego marzenie. Twierdził, że dzięki temu nikt nie będzie mówił o rosyjskiej strefie wpływów w Polsce. Teraz stało się to faktem. Oni tu są, oni gwarantują nasze bezpieczeństwo, nam i naszym sąsiadom, przede wszystkim państwom bałtyckim – zaznaczył.

Nie zgadzam się na obce ideologie w szkołach

– Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dzieci były wychowywane w jakichś obcych ideologiach, żeby tego uczyła je szkoła. Ja się na to absolutnie nie zgadzam. Szkoła ma uczyć naszej tradycji i naszej kultury. To jest wpisane w naszą tradycję i kulturę wyrosłą na pniu chrześcijańskim. Tego nigdy nie możemy pozwolić sobie odebrać – podkreślił.

Andrzej Duda mówił także o potrzebie zmian w sądownictwie. – Sędziowie powinni być wzorem uczciwości, rzetelności. Jeśli ktoś łamie prawo, po to jest izba dyscyplinarna. Prawo powinno być jednakowe dla wszystkich – zaznaczył.

Na koniec prosił o wsparcie. – Drodzy państwo, ja mam tylko jeden głos. Tylko jeden. Jeśli obejmę urząd prezydenta RP, zmiany będą mogły być kontynuowane – zapowiedział.