Pielgrzymka szkół noszących imię papieża Polaka ma odbyć się 20 maja. Zapisy na nią trwają już od połowy ubieglego roku. W kurii diecezjalnej słyszymy, że wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do czasu, gdy we Włoszech wybuchła epidemia koronawirusa. Teraz uczestnicy zastanawiają się, czy w ogóle się odbędzie.

– Póki co nie mamy żadnych informacji na ten temat. Wpłaciliśmy już zaliczkę w wysokości 600 zł, drugą mieliśmy uregulować w kwietniu. W obecnej sytuacji wiele osób zwyczajnie boi się tam jechać – mówi „Wyborczej” jeden z uczniów.

Razem z uczniami do Włoch mają także pojechać ich rodzice i nauczyciele. Jak podaje wydział katechetyczny kurii diecezjalnej w Opolu, zainteresowanych pielgrzymką jest 12 opolskich szkół noszących imię Jana Pawła II. W sumie to ponad 200 osób.

Śladami Karola Wojtyły

Do Włoch pielgrzymi mają dostać się wynajętymi autokarami. Pierwszego dnia zaplanowano zwiedzanie Padwy i bazyliki św. Antoniego. Później podróżni zwiedzą Asyż i dwie bazyliki oraz zabytki w Monte Cassino.

Według programu czwartego dnia uczniowie będą w Rzymie. Zaplanowano tu zwiedzanie: bazyliki Matki Bożej Większej, bazyliki św. Jana na Lateranie, kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej, Schodów Hiszpańskich i fontanny di Trevi. Następnie pielgrzymi udadzą się pod Koloseum, Łuk Konstantyna, na Forum Romanum, Forum Trajana, Kapitol i plac Wenecki.

Ostatniego dnia pielgrzymi pojadą do Watykanu na modlitwę Anioł Pański z udziałem papieża Franciszka. Tutaj w planie jest zwiedzanie bazyliki i placu św. Piotra oraz nawiedzenie grobu papieża Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin.

Kuria: obserwujemy sytuację z koronawirusem

– Na tę chwilę wszystko pozostaje w mocy – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej kurii diecezjalnej.

Dodaje jednak, że odbycie się pielgrzymki zależy od zmieniającej się sytuacji w naszym kraju oraz we Włoszech.

– Jeśli ryzyko będzie bardzo realne, wtedy podejmiemy odpowiemy kroki. Obecnie przyglądamy się, w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus. Na szczęście wyjazd do Rzymu zaplanowany jest na maj, a do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć – podkreśla ks. Kobienia.

Jeśli służby sanitarno-epidemiologiczne odradzą wyjazd do Rzymu, kuria do tego polecenia się dostosuje. Jednocześnie rzecznik kurii apeluje do wszystkich pielgrzymów, aby na tę chwilę nie popadali w panikę.