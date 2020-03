Spotkanie rewanżowe zaplanowane na środę, 11 marca, zostanie rozegrane w wyznaczonym terminie. Klub chce jednak dostosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów śląskiego i opolskiego, którzy odradzają organizację imprez masowych w pomieszczeniach zamkniętych.

Wynika to wprost z zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Do Hali Gliwice, w którym miał odbyć się mecz, mogło zjechać nawet 15 tysięcy kibiców. Z tego powodu mecz zostanie rozegrany bez udziału kibiców oraz przedstawicieli mediów. Spotkanie zostanie także przeniesione z Gliwic do hali „Azoty” w Kędzierzynie Koźlu.