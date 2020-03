Według najnowszych informacji w województwie opolskim 3 osoby są hospitalizowane, 14 jest objętych kwarantanną, a 121 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zlecił wojewodom, by podpisali umowy na dodatkowe karetki, które mają być przeznaczone tylko do pobierania próbek od osób pozostających w kwarantannie domowej. Wojewodowie mieli wyznaczyć także ambulanse przeznaczone do przewożenia osób podejrzanych o zakażenie.

– Wojewoda opolski w sprawie koronawirusa zorganizował spotkanie z samorządowcami z całego województwa. Jak dotąd nie stwierdzono u nas (w Opolskiem) zachorowania. Najprawdopodobniej będą odwoływane wszystkie imprezy z udziałem ponad tysiąca osób. Czekamy też na komunikaty szefów związków sportowych. Najpewniej rozgrywki (także naszych drużyn w Nysie) będą odbywały się bez udziału publiczności – relacjonuje Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.