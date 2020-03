Tylko we wtorek w ostatniej chwili tuż przed spektaklem jedna z grup zrezygnowała z wizyty w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Takich rezygnacji jest sporo. – W tym tygodniu, ze względu na rezygnację szkół, odwołaliśmy 6 z 16 planowanych spektakli – informuje Krystian Kobyłka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Co ciekawe, wizytę w teatrze odwołują szkoły z województwa. Pracownik jednej z nich miał tłumaczyć, że wójt gminy zabronił dzieciom opuszczać jej teren.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w weekendy

– Dbamy o to, aby przestrzeń naszego teatru była bezpieczna, stosujemy się do wytycznych, umieściliśmy stosowne instrukcje. Zwracam uwagę, że nasze sale liczą po 90, 50 i 180 miejsc, więc nie są to bardzo duże pomieszczenia. Nie ma pełnej frekwencji, jutro np. na sali, która mieści 180 widzów, wykupionych jest 80 miejsc – wylicza dyrektor. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w weekendy, gdy na spektakle przychodzą rodzice z dziećmi. – W tym przypadku frekwencja utrzymuje się na dobrym poziomie, nie obserwujemy takiego zjawiska jak w tygodniu – mówi Krystian Kobyłka. – Do tej pory nie odwołaliśmy żadnej imprezy i też nie planujemy odwoływać. Czekamy na decyzję służb. Zakaz imprez masowych nas nie dotyczy. Zgodnie z ustawą o imprezach masowych zamknięta impreza masowa liczy minimum tysiąc uczestników. Nasza sala kameralna maksymalnie mieści 500 osób – informuje Rafał Poliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, które odnotowało spadek w przedsprzedaży biletów.

NCPP i FO gra bez zmian

REKLAMA

– Ostatnio w przedsprzedaży jest mniejsze zainteresowanie biletami, tak jakby ludzie zastanawiali się czy iść, czy nie. Za to więcej biletów sprzedajemy w ostatniej chwili – dodaje Rafał Poliwoda. – Nie planujemy zmian w repertuarze – mówi Michał Grocholski, kierownik działu organizacji i promocji w Filharmonii Opolskiej, dodając, że zainteresowanie kupnem biletów utrzymuje się na takim samym poziomie. – Tylko w poniedziałek sprzedaliśmy 100 biletów przez internet. W ciągu dnia mamy średnio trzy telefony z pytaniem, czy coś odwołujemy – dodaje Grocholski.

Potwierdzone przypadku obecności koronawirusa w Polsce