Listę kandydatur stworzyliśmy razem z czytelnikami. Na niej znalazły się: Miejska Biblioteka Publicznej przy ul. Minorytów, Powiększenie Opola, Powstanie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, Rewitalizacja centrum i ożywienie rynku, Pełny rozwój strefy ekonomicznej, Rewitalizacja wyspy Bolko i Bulwarów Nadodrzańskich, Otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki i rewitalizacja Amfiteatru Tysiąclecia, Odbudowa Opola po powodzi, Utworzenie Rad Dzielnic i rozwój Budżetu Obywatelskiego, Obrona Województwa Opolskiego, Sukcesy teatralne: „Iwona, księżniczka Burgunda” i „Matka Joanna od Aniołów”, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy.

1994 r. – Utworzenie Uniwersytetu Opolskiego

To był koniec kadencji pierwszej rady miasta wybranej w 1990 roku, pierwszym prezydentem był Jacek Kucharzewski. Ale oczywiście powołanie uniwersytetu to efekt działań znacznie szerszych niż tylko samorządowych i trwających przez wiele lat. Już w latach 80. zawiązywał się społeczny komitet, który miał walczyć o powołanie uniwersytetu, wtedy główną koncepcją było połączenie istniejących w Opolu WSP i WSI. Ta koncepcja upadła, ponieważ obie uczelnie miały aspiracje akademickie.

Gdy na czele kolejnego komitetu społecznego stanął biskup Alfons Nossol, koncepcja utworzenia uniwersytetu oparła się na utworzeniu w Opolu filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a później połączenia jej z WSP. 10 marca 1994 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. Trudno powiedzieć, że to bezpośrednia zasługa samorządowców Opola, bo przecież oni w tym czasie dopiero tę samorządność budowali. Z drugiej strony gdyby nie ich ciężka praca, większość sukcesów Opola, o których mówimy w tym plebiscycie, mogła by nie powstać.

1996 r. – Powstanie Politechniki Opolskiej

To był czas, gdy Opolem rządzili politycy SLD, kilku z nich zakończyło te rządy w więzieniu, otrzymując wyroki za korupcję. Wyższa Szkoła Inżynierska świetnie się rozwija niezależnie od tego, kto Opolem rządzi, głównie za sprawą intensywnych działań swoich pracowników z rektorami na czele. 1 września 1996 roku uczelnia przyjęła nazwę Politechnika Opolska.

1997 r. – Wielka powódź

Gdy Opole zalała woda, mieszkańcy wykazali ogromną solidarność, wspierając się nawzajem. Odbudowywanie miasta trwało lata, zabezpieczanie przed kolejną podobną katastrofą wciąż trwa. Swoją cegiełkę dorzucały po kolei wszystkie samorządy, wydając na to dziesiątki milionów złotych. Przebudowano i zabezpieczono kilometry wałów nad Odrą, wyregulowano Młynówkę, ale finałem będzie zbudowanie polderu Żelazna, co wkrótce ma nastąpić.

1998 r. – Obrona województwa

Bohater tego wydarzenia jest tylko jeden, to sami Opolanie. Gdy w 1997 r. rząd Jerzego Buzka zapowiedział reformę administracyjną, polegającą na zmniejszeniu liczby województw z 49 do 12, mieszkańcy województwa wzięli sprawy w swoje ręce. Były demonstracje, protesty i petycje. Ich symbolem został „Łańcuch nadziei”. W czerwcu na ponad 90-kilometrowym odcinku trasy E40 kilkadziesiąt tysięcy ludzi chwyciło się za ręce, wyrażając w ten sposób solidarność w walce o zachowanie integralności województwa. Zaledwie miesiąc później rząd przyjął ustawę o podziale administracyjnym Polski, województwo opolskie się utrzymało.

2002 r. – Premiera Matki Joanny od Aniołów

To bez wątpienia wizytówka opolskiego Teatru Dramatycznego. Spektakl nie schodził z afisza przez ponad sześć lat i został zagrany ponad 130 razy. Na jaki teatralny festiwal by nie pojechał, wracał z nagrodami za spektakl, reżyserię czy indywidualnymi nagrodami dla aktorów. Był także pokazywany w Teatrze Narodowym w Warszawie, a w 2006 roku TVP Kultura przeprowadziła bezpośrednią transmisje ze spektaklu w Opolu.

2003 r. – Opolskie Lamy

W tym roku festiwal filmowy osiągnie pełnoletniość. To kulturalna ikona i marka, która kilka lat temu została uznana za drugie po Festiwalu Polskiej Piosenki wydarzenie, z którym Polacy kojarzą Opole. Zaczynał w 2003 roku jako weekendowy przegląd filmów krótkometrażowych, dziś Opolskie Lamy to setki pokazów filmowych, mnóstwo wydarzeń towarzyszących i spotkania ze znanymi gośćmi. Rafał Mościcki, pomysłodawca i inicjator, za ten właśnie projekt został odznaczony za zasługi dla Opola.

2006 r. – Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej

W grudniu tego roku Rada Ministrów wydała zgodę na rozszerzenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej na tereny przy ul. Północnej w Opolu. Ale to był właściwie dopiero początek tego sukcesu, który udało się urzeczywistnić znacznie później. Pierwsza fabryka rozpoczęła produkcję w 2012 roku.

2007 r. – Muzeum Polskiej Piosenki

To kolejna symboliczna data, bo w lipcu tego roku radni przyjęli uchwałę o powołaniu Muzeum Polskiej Piosenki. Trzeba przyznać, że najzacieklej o to walczył ówczesny radny Tomasz Kwiatek. Od tego się zaczęło, ale droga do powstania muzeum była długa, a na jego ostateczny kształt wpływ miało wiele osób. Uroczyście je otwarto w sierpniu 2016 roku. Rzeczywiście okazało się sukcesem, a to, że zgarnia nagrodę za nagrodą, to już zasługa pracowników muzeum.

2009 r. – Pierwsze rady dzielnic

To jedna z tych inicjatyw, które przyszły spoza ratusza, głównie dzięki staraniom Stowarzyszenia Razem dla Opola. Frekwencja w pierwszych wyborach nie była imponująca, bo wyniosła 16,5 proc., wybrano wówczas rady w czterech dzielnicach: Grudzicach, Gosławicach, Zakrzowie i Nowej Wsi Królewskiej. Koncepcja dotycząca rad dzielnic w Opolu wciąż ewoluuje, od tamtego czasu mieliśmy ich już ponad 20, teraz mamy 13.

2009 r. – Iwona, Księżniczka Burgunda

To, czym jest Matka Joanna od Aniołów dla Teatru Dramatycznego, tym dla Teatru Lalek jest „Iwona, księżniczka Burgunda". To jeden z najbardziej docenianych opolskich spektakli, który premierę miał w 2009 roku. Był nagradzany na wielu festiwalach: od Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, gdzie „Iwona...” zgarnęła niemal wszystkie nagrody, przez Grand Prix na festiwalu w Bańskiej Bystrzycy, aż po prestiżowy festiwal gombrowiczowski w Radomiu. No i oczywiście wielkie zwycięstwo w opolskich konfrontacjach teatralnych.

2011 r. – Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dokładnie 2 marca nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby przy ul. Minorytów. Dzięki determinacji ratusza, który przez kilka lat budował finansowe zabezpieczenie oparte na kredycie i unijnym dofinansowaniu, w sumie ponad 10 mln zł. Ale biblioteka stała się perełką architektury dzięki projektowi Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich, którzy konkurs na koncepcję wygrali już w 2006 roku. Natomiast to, że biblioteka jest dziś jednym z ulubionych miejsc opolan, zawdzięcza przede wszystkim swoim pracownikom.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

2011 r. – Remont amfiteatru

3,7 tys. miejsc i nowoczesna infrastruktura koncertowa, nie brakuje głosów, że to najlepszy amfiteatr w kraju. Remont opolskiego amfiteatru był już po prostu konieczny, bo poprzednia konstrukcja zaczynała się sypać i nie przystawała w żaden sposób do wymogów organizacji nowoczesnych widowisk. Ale z powodów finansowych przebudowa była odkładana z roku na rok. Wyremontowany amfiteatr otwarto wiosną 2012 roku.

2012 r. – Zakończenie rewitalizacji wyspy Bolko

To były niezwykle ważne dla opolan inwestycje. Wyspa oraz tereny nad Odrą od zawsze były ulubionym miejscem rekreacji, ale z roku na rok coraz trudniej było z nich korzystać. Nadbrzeżem Odry strach było już wieczorem spacerować. Rewitalizację tej części miasta traktujemy więc jako jeden projekt ratusza, choć był realizowany przez kilka lat. Wcześniej, bo w 2011 roku, zakończono przebudowę Parku Nadodrzańskiego i była to już druga ważna inwestycja w programie Odra uRzeka, który stał się w pewnym sensie wizytówką urzędników odpowiedzialnych za pozyskiwanie unijnych funduszy w czasach Ryszarda Zembaczyńskiego. W ramach tego programu jako pierwsze przebudowano bulwary nad Odrą.

2014 r. – Pierwszy budżet obywatelski

To rzeczywiście była rewolucja. 22 października 2014 roku ratusz ogłosił wyniki pierwszego głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim Opola. Wówczas w budżecie znalazły się dwa miliony złotych. Powędrowały na osiedla Chabry i Dambonia oraz do Szczepanowic – wszystkie projekty były związane z rekreacją. Dziś budżet obywatelski to już ważny punkt obywatelskiego Opola, a pieniędzy jest w nim znacznie więcej.

2017 r. – Powiększenie Opola

Swoją prezydenturę Arkadiusz Wiśniewski rozpoczął mocnym uderzeniem. W kilka miesięcy po wygranych wyborach ogłosił, że zamierza rozszerzyć granicę miasta. Proces nie był łatwy, wzbudzał też uzasadnione protesty mieszkańców przyłączanych miejscowości. Ostatecznie decyzją Rady Ministrów został sfinalizowany w 2016 roku, a od 2017 roku Opole funkcjonowało już w nowych granicach. Dzięki temu wzmocniło się gospodarczo i finansowa. Być może właśnie dlatego łatwej będzie miastu odzyskać dobrą kondycję po zakończeniu epidemii koronawirusa.

2018 r. – Rewitalizacja ul. Krakowskiej

To bardziej symboliczna data, bo w październiku tego roku zakończono pierwszy etap rewitalizacji centrum Opola, trzeba przyznać - koncepcją prezydent Arkadiusz Wiśniewski zaskoczył opolan. Odmieniona została ul. Krakowska i pl. Wolności, ale inne prace wciąż trwały. Rewitalizacja centrum Opola i ożywienie rynku nie bez powodu jednak znalazły się na naszej liście. To przecież coś więcej niż tylko ulica Krakowska. To także stworzenie z Małego Rynku drugiego serca Opola, a te prace - warto przypomnieć - rozpoczął jeszcze prezydent Zembaczyński. To także systematyczne oddawanie okolic ratusza w ręce opolan, organizowanie tam imprez, które przyciągają mieszkańców, czy wreszcie oddawanie miejsc parkingowych restauratorom, by mogli tam stawiać swoje ogródki.

