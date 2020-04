Listę kandydatur stworzyliśmy razem z czytelnikami. Na niej znalazły się: Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Minorytów, powiększenie Opola, powstanie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, rewitalizacja centrum i ożywienie Rynku, pełny rozwój strefy ekonomicznej, rewitalizacja wyspy Bolko i bulwarów nadodrzańskich, otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki i rewitalizacja amfiteatru Tysiąclecia, odbudowa Opola po powodzi, utworzenie rad dzielnic i rozwój Budżetu Obywatelskiego, obrona województwa opolskiego, sukcesy teatralne: „Iwona, księżniczka Burgunda” i „Matka Joanna od Aniołów”, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy.

Lekcja samorządności

Zdaniem Sandry Murzicz, prezeski fundacji Opolskie Dziouchy, jednym z najważniejszych wydarzeń 30-lecia była obrona województwa. – Chociaż byłam wtedy nastoletnim podlotkiem i bardziej interesowała mnie nowa płyta zespołu Jamiroquai, to dobrze pamiętam klimat tamtych dni. Żywe były jeszcze wtedy wspomnienia wielkiej powodzi 1997 r. i tego poczucia ludzkiej solidarności wobec tej tragedii. Rok później nastroje były już zupełnie inne. Jednak znowu czuć było, że jesteśmy wszyscy razem. Mamy wspólną misję do wykonania, nieważne czy młodzi czy starzy – wspomina.

– Wszyscy malowali wtedy twarze na żółto-niebiesko. Można było kupić specjalne kartki i chorągiewki, z którymi dzieci biegały po mieście. Flaga województwa opolskiego była wtedy wręcz obiektem pożądania. Pamiętam, jak nosił ją po mieście z kolegami mój sąsiad Kamil. Niedawno znalazłam w gazecie jego zdjęcie z flagą na rynku podczas jednej z demonstracji. Mój tato, który zawsze musi być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, zabrał mnie też raz na demonstrację tzw. łańcucha nadziei.

Staliśmy wtedy z innymi mieszkańcami miasta wzdłuż obwodnicy – dzisiejszej ulicy Batalionów Chłopskich. Wszyscy trzymali się za ręce, śmiali i żartowali. To było coś! Dzisiaj wspominam to jako najlepszą lekcję samorządu i samorządności. Poczucia jakiegokolwiek wpływu na los swojej społeczności i miejsca, w którym żyjemy. Tego, że jak zbierzemy się razem, to wtedy możemy zdziałać o wiele więcej niż w pojedynkę. Samorząd przestaje się wtedy kojarzyć z budynkiem urzędu czy stosem podpisywanych dokumentów. W końcu samorząd to my ludzie. Nie tylko podczas wyborów, ale każdego dnia – przekonuje Sandra Murzicz.

Supermiasta. Co nam się udało?

W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Utworzenie samorządów, wzmocnionych następnie reformą z 1999 r., to jeden z największych sukcesów odnowionej Polski.

