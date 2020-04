Gdy w 1997 roku rząd przedstawił projekt reformy administracyjnej zakładający likwidację województw opolskiego, tysiące opolan rozpoczęło akcję protestacyjną, jakiej nikt wcześniej nie widział.

Były demonstracje, protesty i petycje. Ich symbolem stał się „Łańcuch nadziei”. W czerwcu 1998 roku na ponad 90-kilometrowym odcinku trasy E40 kilkadziesiąt tysięcy ludzi chwyciło się za ręce, wyrażając w ten sposób solidarność w walce o zachowanie integralności województwa. Zaledwie miesiąc później rząd przyjął ustawę o podziale administracyjnym Polski, województwo opolskie się utrzymało.

I to wydarzenie właśnie na półmetku naszego plebiscytu otrzymało najwięcej głosów. Choć do rozstrzygnięcia jeszcze daleko. Dosłownie o siedem głosów mniej ma budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Dokładnie 2 marca 2011 roku nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Trzeba uczciwie przyznać, że dzięki determinacji ratusza, który przez kilka lat budował finansowe zabezpieczenie inwestycji oparte na kredycie i unijnym dofinansowaniu, w sumie ponad 10 mln zł. Nowoczesna, przeszklona bryła biblioteki, dobudowana do przedwojennej kamienicy stała się też perełką architektury. Wszystko dzięki projektowi Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich, którzy konkurs na koncepcję wygrali już w 2006 roku.

Opolanie pokochali jednak MBP za to, że w nowej szacie stała się centrum życia intelektualnego miasta i wielką inspiracją dla mieszkańców. A to zasługa przede wszystkim pracowników biblioteki.

Na trzecim miejscu w naszym plebiscycie jest utworzenie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Do pierwszego miejsca traci niespełna 30 głosów. Uniwersytet powołano w 1994 roku, a politechnika powstała dwa lata później. Trudno sobie dziś wyobrazić Opole bez tych uczelni. To nie tylko ogromny naukowy potencjał wpływający na rozwój miasta, ale tysiące studentów, bez których Opole byłoby zwyczajnie smutne.

Kolejne miejsca w plebiscycie zajmują : 4. – rewitalizacja Wyspy Bolko i Bulwarów Nadodrzańskich, 5. – odbudowa Opola po powodzi, 6. – powiększenie Opola, 7. – otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki i rewitalizacja Amfiteatru Tysiąclecia, 8. – rewitalizacja centrum i ożywienie Rynku, 9 – Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, 10. – pełny rozwój strefy ekonomicznej, 11. ex aequo – utworzenie rad dzielnic, rozwój Budżetu Obywatelskiego oraz sukcesy teatralne: „Iwona, księżniczka Burgunda” i „Matka Joanna od Aniołów”.

