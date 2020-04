W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w plebiscycie Supermiasta. Razem z Wami zastanawiamy się, co nam się najbardziej w ciągu tych 30 lat udało. Co jest największym sukcesem, z czego jesteśmy najdumniejsi?

Do 22 marca czekaliśmy na Wasze propozycje: jakie wydarzenie, inwestycja, zjawisko było największym sukcesem miasta w ciągu ostatnich 30 lat? Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji redakcyjne jury wybrało 12.