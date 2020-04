Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Może jedynie kwestia pierwszej trójki, bo jej przewaga nad czwartym miejscem jest zdecydowana. Ale to różnica ok. 200 głosów, więc wszystko jeszcze w ciągu jednego dnia może się wydarzyć.

Pierwsza trójka jest bardzo wyraźna, ale walka o zwycięstwo wciąż trwa i w tym przypadku wszystko jest możliwe. Najlepszym dowodem na to jest nieustanna zmiana lidera. Jeszcze dwa tygodnie temu najwięcej głosów miała obrona województwa opolskiego. Tydzień temu prowadziło otworzenie opolskich uczelni: uniwersytetu i politechniki.

Dzisiaj jednak liderem jest Miejska Biblioteka Publiczna, a dokładnie powstanie i działalność jej głównej siedziby przy ul. Minorytów. W tej chwili o tym, kto prowadzi, decyduje zaledwie kilkadziesiąt głosów.

Jeszcze wiele może się zmienić

Ale przecież nie tylko o zwycięstwo chodzi w tym plebiscycie. Na liście do głosowania mamy 12 niezwykłych sukcesów Opola, głosowanie na nie to także dyskusja, z czego możemy być najbardziej dumni. To bardzo różne propozycje, a w wielu przypadkach o kolejności decyduje kilkanaście, a czasem nawet kilka głosów. Dzisiaj więc jeszcze bardzo wiele w ostatecznym wyniku może się zmienić.

Najnowsze wyniki

Przedstawiamy kolejność w naszym plebiscycie według liczby oddanych głosów na wszystkie 12 propozycji:

1. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Minorytów, 2. Powstanie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, 3. Obrona województwa opolskiego, 4. Rewitalizacja wyspy Bolko i Bulwarów Nadodrzańskich, 5. Odbudowa Opola po powodzi, 6. Powiększenie Opola, 7. Otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki i rewitalizacja Amfiteatru Tysiąclecia, 8. Rewitalizacja centrum i ożywienie rynku, 9. Festiwal Opolskie Lamy, 10. Sukcesy teatralne: „Iwona, księżniczka Burgunda” i „Matka Joanna od Aniołów”, 11. Rozwój strefy ekonomicznej, 12. Utworzenie rad dzielnic i rozwój budżetu obywatelskiego.

Supermiasta. Co nam się udało?

W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Gdy spojrzymy na szare zdjęcia naszych miast z 1990 r., zobaczymy, jak gigantyczną drogę w tym czasie pokonaliśmy. Utworzenie samorządów, wzmocnionych następnie reformą z 1999 r., to jeden z największych sukcesów odnowionej Polski.

Z okazji tej niezwykle ważnej rocznicy zaprosiliśmy Was do udziału w plebiscycie Supermiasta. Razem z Wami chcieliśmy się zastanowić, co nam się najlepiej w ciągu tych 30 lat udało. Co jest największym sukcesem, z czego jesteśmy najbardziej dumni?

Pod koniec marca na podstawie Waszych propozycji: jakie wydarzenie, inwestycja, zjawisko są największym sukcesem miasta w ciągu ostatnich 30 lat, redakcyjne jury wybrało 12.

Przez miesiąc na opole.wyborcza.pl trwało internetowe głosowanie, w którym wybieracie największy sukces 30-lecia w Opolu.

Głosy można oddawać już tylko dzisiaj, wyniki ogłosimy 8 maja. Planujemy, że 16 czerwca odbędzie się uroczysta gala Supermiast w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie. Trzy z nich otrzymają Grand Prix przyznane przez jury ekspertów z redakcji lokalnych.

