W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów samorządowych. Z okazji tej niezwykle ważnej rocznicy zaprosiliśmy Was do udziału w plebiscycie Supermiasta. To był pretekst, by zastanowić się nad tym, co nam się najlepiej w ciągu tych 30 lat udało. Co jest największym sukcesem, z czego jesteśmy najbardziej dumni.

Zacięta walka

Pod koniec marca na podstawie Waszych propozycji stworzyliśmy listę 12 niezwykłych wydarzeń, inwestycji i zjawisk. Właśnie na nie przez miesiąc można było głosować w naszym plebiscycie na opole.wyborcza.pl. W ten sposób chcieliśmy wybrać największe sukcesy miasta ostatnich 30 lat. Pierwszym zaskoczeniem była frekwencja – głos w plebiscycie oddało blisko 3 tys. osób.