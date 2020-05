Mariusz Lodziński: Miejska Biblioteka Publiczna wygrała w plebiscycie na największe osiągnięcie Opola w 30-letniej historii samorządności. Jest pan zaskoczony?

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola: Kocham czytać, więc bardzo się cieszę z wyboru biblioteki, choć akurat ona to coś znacznie więcej niż tylko wypożyczalnia książek. Tam aż kipi od kulturalnych wydarzeń i spotkań. W samym sercu miasta rozkwita życie intelektualne i obywatelskie. Nie dziwi mnie zatem, że spośród listy 12 fantastycznych propozycji, pośród których są tak zacne jak utworzenie uniwersytetu, politechniki czy Muzeum Polskiej Piosenki, wygrała właśnie biblioteka. Jej sukces to też znak czasu. Walka o sprawy fundamentalne, jak obrona województwa czy stabilny rynek pracy, są już za nami. Dzisiaj naszą uwagę zaprząta samodoskonalenie, poznawanie świata, aktywność obywatelska czy spotkania z ciekawymi osobami, a to wszystko akurat znajdziemy w bibliotece. To znaczy, że opolanie są szczęśliwi.