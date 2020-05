Z okazji 30-lecia samorządności zorganizowaliśmy plebiscyt na największy sukces Opola w ostatnich 30 latach. Przez miesiąc można było głosować na 12 wydarzeń, które wybraliśmy razem z Czytelnikami.

Zdecydowanie zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna. Drugie miejsce zajęło powołanie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, a trzecia była obrona województwa. Walka była jednak zacięta i trwała niemal do samego końca głosowania.

Prof. Marek Masnyk ROMAN ROGALSKI

– Drugie miejsce w plebiscycie „Supermiasta” dla powstania Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej jest świadectwem tego, jak ważne są nasze uczelnie dla mieszkańców Opola, dla mieszkańców regionu opolskiego. Daje wyraz temu, jak istotne jest dziś istnienie silnego ośrodka akademickiego na Opolszczyźnie. Podkreśla, że Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska są niezwykle ważnymi czynnikami miastotwórczymi.

Docenienie uczelni przez głosujących wskazuje kierunek, w jakim powinno rozwijać się miasto, któremu akademickość – coraz silniejsza – dodaje przecież atrakcyjności, dostojności, klimatu.

Bardzo mnie cieszy zaangażowanie mieszkańców, którzy wzięli udział w plebiscycie, i oczywiście to, że oddali na nasze uczelnie tyle głosów, byśmy mogli znaleźć się na drugim miejscu. Świadczy to o ich przekonaniu, że UO i PO wpisały się bardzo mocno w świadomość Opolan, w krajobraz miasta i województwa.

Bez wątpienia powstanie Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej były jednymi z najważniejszych wydarzeń minionego 30-lecia w naszym województwie i ogromnie jestem zadowolony, że zostało to zauważone i docenione.

Prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej:

Prof. Marcin Lorenc jest jedynym kandydatem na rektora Politechniki Opolskiej. Fot. Anna Pawlak

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku plebiscytu, to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Myślę, że jednym z ważniejszych argumentów, dla których wciąż Opole jest miastem wojewódzkim, był i jest właśnie fakt, że w mieście są dwie duże, silne uczelnie. Zarówno politechnika, jak i uniwersytet są bardzo ważne dla całego regionu, mają ważną rolę do spełnienia, przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do startu w dorosłość, odnalezienia się na rynku pracy, a jednocześnie ciąży na nas spora odpowiedzialność z racji pełnionej funkcji społecznej.

Zwłaszcza teraz, w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, obecność szkół wyższych w Opolu może mieć duże znaczenie – w niektórych sytuacjach studiowanie poza domem może być utrudnione ze względu na dodatkowe koszty, a przecież na opolskich uczelniach warto studiować, tym bardziej że zarówno politechnika, jak i uniwersytet mają bardzo dobrą ofertę kształcenia oraz wspaniałych naukowców. Jako politechnika z nową rzeczywistością potrafimy się zmierzyć i szybko dostosowywać do zachodzących zmian w otoczeniu, czego również uczymy naszych studentów, bo jest to dzisiaj podstawa rozwoju.

Janusz Wójcik, jeden z twórców Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny:

Janusz Wójcik ROMAN ROGALSKI

Szczerze mówiąc, spodziewałem się wyższego wyniku obrony województwa, ale nie jestem w tej materii obiektywny. Z drugiej strony tak mieszkańcy zagłosowali i trzeba wynik plebiscytu uszanować. Być może 20 lat, które minęło od obrony województwa, sprawiło, że ludzie się do tego faktu przyzwyczaili, nie zdają sobie sprawy, jakby to nasze Opole wyglądało, gdyby utraciło rangę miasta wojewódzkiego. To najlepiej widać na przykładzie Kalisza czy zwłaszcza w przypadku Częstochowy, gdzie wciąż mówi się o odzyskaniu województwa. Podczas ostatnich wyborów politycy PiS-u praktycznie złożyli deklarację w tej sprawie, zapewniali, że jak wygrają, to przywrócą województwo częstochowskie. To oznacza, że jednak statut miasta wojewódzkiego jest ogromnie ważny. To coś, co dodaje splendoru także działającym tutaj ośrodkom akademickim.

Oto ostateczny ranking w naszym plebiscycie: