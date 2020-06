To będzie jeden z najważniejszych punktów gali. Prezydenci pięciu miast będą dyskutować o tym, jaką rolę w nadzwyczajnym dziś dla Polski czasie odgrywają samorządy. Jakie wyzwania dla prezydentów, samorządów i miast niesie pandemia, jakie konsekwencje odczujemy po jej zakończeniu i jak się przed nimi bronić.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski będzie o tym dyskutował z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Bogdanem Wentą, prezydentem Kielc, Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, oraz Tadeuszem Truskolaskim, prezydentem Białegostoku.

Gala rozpocznie się 16 czerwca o godz. 18. Zapraszają redaktor naczelny Adam Michnik, wydawca Jerzy Wójcik i redakcja „Gazety Wyborczej”

Transmisję gali można zobaczyć TUTAJ.

Gala Supermiasta wieńczy plebiscyt, który zorganizowaliśmy we wszystkich redakcjach lokalnych „Gazety Wyborczej”. To nasz sposób na podsumowanie i uczczenie 30-lecia samorządów.

Te trzy dekady to spektakularne metamorfozy, imponujące inwestycje, przemiany społeczne; nasze miasta są teraz zupełnie inne niż na początku lat 90. Z czego jesteśmy najbardziej dumni, co nam się najlepiej udało? O to właśnie zapytaliśmy mieszkańców 31 polskich miast.

Uroczyste podsumowanie plebiscytu ze względu na okoliczności odbędzie się online. Ale to nie ma wpływu na jej atrakcyjność. W programie: wystąpienie Adama Michnika, debaty z prezydentami polskich miast (o tym, jak zmieniały się samorządy przez 30 lat, o tym, jak walczyły z koronawirusem, o tym, jakie są ich relacje z rządem), muzyka (zagrają dla nas Wojciech Mazolewski, Warszawskie Combo Taneczne, Adam Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy). A także wręczenie nagród specjalnych „Gazety Wyborczej” w kategoriach: Miasto Przemiany, Miasto Solidarne, Miasto Niepokorne. Całość poprowadzą Maciej Stuhr i Paula Skalnicka-Kirpsza, redaktor naczelna „Gazety Wyborczej” w Poznaniu.

Gala będzie transmitowana na wyborcza.pl. Zaczynamy o godz. 18.

Duma Opola

W opolskim plebiscycie głosowało blisko 3 tys. osób i był to jeden z najlepszych wyników w kraju. Około 40 proc. głosów oddano na Miejską Bibliotekę Publiczną, która w ten sposób została uznana za największy sukces w 30-letniej historii samorządności Opola.

Przez cały kwiecień można było głosować na 12 propozycji, które zgłosili Czytelnicy. Kolejne miejsca w plebiscycie zajęły: