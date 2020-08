Protesty na Białorusi obejmują już nie tylko duże miasta, ale także małe miejscowości. Milicja próbuje jednak tłumić każdy ruch oporu i pacyfikuje nawet przypadkowe osoby. Zatrzymani wywożeni są później do aresztów, a ich rodzinom odmawia się prawa do informacji o tym, co się z nimi dzieje.

– Mamy już dosyć życia w takim kraju. Jesteśmy tam zastraszani i bici. Ludzie tak bardzo się boją, że niektórych rzeczy nie mówią przez telefon. Moja znajoma z Opola, która została kiedyś zatrzyma na Białorusi, bo zwyczajnie stała na przystanku, została brutalnie pobita w więzieniu. To samo dzieje się z więźniami politycznymi, którzy zostali zatrzymani po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich – mówi 29-letnia Inna Shulga, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego.