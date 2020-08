31 sierpnia 1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym. Dało to początek „Solidarności” i przyczyniły się do upadku komunizmu. W 40-rocznicę tych wydarzeń Fundacja im. Romana Kirsteina, legendy opolskiej Solidarności we współpracy z miastem Opolem przygotowała na Moście Groszowym specjalną instalację artystyczną, która miała przypomnieć mieszkańcom Opola wagę tamtych wydarzeń.

– 40 lat temu w Polsce wydarzyła się rzecz niesamowita, wcześniej nie do pomyślenia. Komunistyczna władza zgodziła się na utworzenie związku zawodowego, który dał początek wielkim zmianom w naszym kraju. Polska stała się wówczas wzorem ruchu wyzwoleńczego, która inspirowała inne kraju z bloku wschodniego do walki o swoją wolność. Trzeba o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, jeśli patrzy się na sytuację na Białorusi. Jest to najważniejsze przesłanie i odniesienie dzisiejszego święta w tym roku, abyśmy pamiętali o naszych przyjaciołach z Białorusi. Oni dzisiaj są w takiej sytuacji, jak my 40 lat temu, a być może nawet w gorszej – tłumaczył wiceprezydent Opola Maciej Wujec.