- W trosce o wspólne bezpieczeństwo postanowiliśmy wyjątkowo zmienić formułę rajdu i przenieść go częściowo do internetu. Chcemy zainspirować rowerzystów, którzy od wielu lat biorą udział w tym cyklicznym wydarzeniu do pokonania wyznaczonych tras samodzielnie lub z rodziną, czy przyjaciółmi. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy dwie malownicze trasy rowerowe w okolicach naszego centrum. Aby pomóc dzieciom, wystarczy zalogować się do aplikacji i w dowolnym dniu od 4 do 12 września przejechać jedną z wyznaczonych tras. Każdy ukończony przejazd zwiększa kwotę naszej darowizny - mówi Agnieszka Pyzanowicz-Francke, dyrektor Centrum Handlowego Turawa Park. Pieniądze zostaną przekazane na doposażenie sal oddziałów pediatrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Jeśli ktoś nie lubi jeździć na rowerze, ale i tak chciałby pomóc, może wrzucić datek do puszki w Punkcie Obsługi Rajdu (pasaż centrum) albo dorzucić się do zbiórki internetowej. Na uczestników rajdu czekają bezpłatne pakiety startowe. Więcej informacji: TUTAJ