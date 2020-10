Wyrok przejętego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego uznał, że aborcja z powodu ciężkich wad genetycznych płodu jest niezgodna z konstytucją. Przez wiele lat tę możliwość dopuszczał tzw. kompromis aborcyjny, teraz prawo kobiet do usunięcia ciąży w takim wypadku zostało ograniczone. Od wczoraj w kraju trwają z tego powodu protesty, nie inaczej będzie w Opolu. „Zaprotestujmy, bo jeśli nic nie zrobimy to zabiorą nam prawo do badań prenatalnych, do decydowania czy chcemy zajść w ciążę czy nie, do antykoncepcji, do edukacji seksualnej etc. Zadbajmy o siebie, skoro TK i rząd ma nas-kobiety gdzieś!

Bo to pogrzeb naszych praw. Nie przychodzimy w tłumie, bądźmy w maseczkach i zachowajmy dystans. Po prostu spokojnie pokażmy, że nie podoba się nam to, co rządzący robią” – piszą organizatorki protestu. Jednocześnie podkreślają, że protest ma charakter pokojowy i nie jest zgromadzeniem. Początek spotkania o godz. 18 pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego. Spotkanie potrwa około godziny.