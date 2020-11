Pytamy, sprawdzamy i opisujemy wydarzenia w Opolu, kraju i na świecie. Sięgnij po newsy, opinie i reportaże „Wyborczej”, również te lokalne. Codziennie dostarczamy Ci rzetelnej informacji, solidnej wiedzy i najlepszej rozrywki.

Promocja Wyborcza.pl na Black Friday 2020. Najciekawsze artykuły z Opola

Po tym ja Monika Ożóg została odwołana ze stanowiska dyrektorki Muzeum Śląska Opolskiego, w atmosferze podejrzeń o popełnienie plagiatu, trwający właśnie konkurs na to stanowisko wzbudza wiele emocji. Czas zgłaszania kandydatur już minął, a cztery koperty z nazwiskami zostaną otworzone w przyszłym tygodniu. Nam z całą pewnością udało się ustalić trzy nazwiska, nieoficjalnie się mówi, że za czwartą kandydaturą może stać odwołana dyrektorka.

Czytaj więcej >>> Znamy kandydatów na dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego. Jedno tajemnicze nazwisko

Życiorys Violetty Porowskiej, posłanki i liderki Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie jest co najmniej intrygujący. Trudno powiedzieć, czy to PiS się tak zmienia, że coraz bardziej pasuje do niego Violetta Porowska, czy to Violeta Porowska tak się zmienia, że coraz bardziej pasuje do niej PiS. Ale jeszcze kilkanaście lat temu prezes Jarosław Kaczyński uważał, że ktoś z taką przeszłością nie może być kandydatem jego partii na prezydenta miasta.

Czytaj więcej >>> Liderka PiS, miłośniczka George'a Michaela. Kariera Violetty Porowskiej, czyli od prawa do lewa

Szef TVP 3 Opole zerwał współpracę telewizji z Miejską Biblioteką Publiczną i Galerią Sztuki Współczesnej, bo te dołączyły do protestu kobiet. Miało być poważnie i godnie, wyszło śmiesznie i groteskowo. Internauci odpowiedzieli szybko: „Będziemy te miejsca odwiedzać z podwójną chęcią”.

Czytaj więcej >>> Jak żyć bez patronatu TVP Opole

– Gdy policja przyszła do mojego domu, razem z rodzicami byliśmy zszokowani. Dopiero później dotarło do nas, dlaczego policja zachowała się w taki sposób. Chodziło tylko o to, abym ja – oraz moi rówieśnicy – otrzymał prosty przekaz od władzy – jeśli będziesz protestować, spotkają cię niemiłe konsekwencje. Zawiadomimy twoją szkołę, a ty skończysz w poprawczaku, a potem resztę kary odsiedzisz w więzieniu – opowiada Maciej Rauhut.

Czytaj więcej >>> 14-latek oskarżany o organizację Strajku Kobiet: To najlepszy moment, by młodzi zainteresowali się polityką

O Bogdanie G. zrobiło się głośno, kiedy wdał się w konflikt z mafią pruszkowską. Grzegorz P. to brutalny gangster ze Śląska. Obaj, jak zarzuca im prokuratura, mieli planować zabójstwo prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, siedząc w strzeleckim areszcie. Przy okazji skorumpowali więziennego strażnika.

Czytaj więcej >>> Kim są gangsterzy, którzy planowali zabójstwo prokuratora krajowego?

– Nic nie tłumaczy flirtowania z rządową telewizją, ponieważ bez kultury i rozrywki nie udałoby się w taki sposób propagandy prowadzić i nie byłoby jej kim legitymizować. Krótko mówiąc, żałuję tej współpracy – mówi Radek Kobiałko, który dla TVP reżyserował między innymi koncerty festiwalu w Opolu i Eurowizji. Ze współpracy z telewizją publiczną zrezygnował trzy lata temu.

Czytaj więcej >>> Reżyser Opola i Eurowizji: Żałuję współpracy z TVP. Nic nie tłumaczy flirtowania z rządową telewizją

Koło Opola znajdziemy ukryty za gęstą zielenią dom, który zachwyca już z daleka swoją niebieską poświatą kopuły. Każdego tygodnia zatrzymują się przy nim spacerowicze i rowerzyści. Okolicznych mieszkańców wypytują potem o „domek hobbitów”, „okrąglak” czy „igloo. To jeden z najoryginalniejszych domów w regionie i największa architektoniczna atrakcja w okolicy. Trudno jednak znaleźć dokładniejsze informacje o budynku, który powstał z miłości do astronomii.

Czytaj więcej >>> Tajemniczy dom koło Opola. Nazywają go "domkiem hobbitów" lub "igloo".