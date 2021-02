- Rok 2020 był rokiem kobiet w Opolu i w całej Polsce. Protesty przeciw złamaniu funkcjonującego od prawie trzydziestu lat kompromisu aborcyjnego były najważniejszym wydarzeniem społecznym zeszłego roku. Strajki miały miejsce w całej Polsce. Również w Opolu - napisał na swoim oficjalnym profilu prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. - W mojej ocenie przyznanie tej nagrody strajkującym Kobietom, stanowiłoby docenienie #siłykobiet i potwierdziło, że w #Opolu szanujemy #PrawaKobiet. Wierzę też, że dodałoby siły tym wszystkim, którzy o te prawa się upierali, mimo niesprzyjających warunków i ataków propagandowych jakie w nich wymierzano - dodał.

Strajki kobiet były w minionym roku zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem społecznym. Zaangażowały osoby w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i poglądach. Część z nich wcześniej nie tylko nie zabierała zdania w dyskusjach publicznych, ale też uważała, że polityka ich nie dotyczy. Właśnie ten inkluzywny, aktywizacyjny i powszechny charakter protestów był ich ogromną siłą. Trudno znaleźć w 2020 roku bardziej spektakularne wydarzenie społeczne.

List z poparciem kandydatury strajkujących kobiet do nagrody im. Jana Całki napisała do opolskiej redakcji „Wyborczej” także pani Zofia Kozina-Oloś, honorowa prezeska Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego nagrodzona „Za Zasługi dla Opola”. - W pełni popieram pomysł wręczenia nagrody Strajkowi Kobiet. Ten strajk to kwintesencja głosu społeczeństwa obywatelskiego, którego narodziny i rozwój były oczkiem w głowie Janka Całki. To właśnie spontaniczność, udział wszystkich grup wiekowych oraz solidarność świadczy o sile i ważności tego protestu - podkreśliła.

Demokratyczny charakter protestów podkreślała wcześniej Małgorzata Besz-Janicka, liderka opolskiego KOD, a ich masowy charakter dyrektorka GSW Joanna Filipczyk. Chcesz zabrać głos w dyskusji? Napisz do nas: anita.dmitruczuk@opole.agora.pl.