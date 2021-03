W Opolu na spacer do grudzickiego lasu zapraszają Extinction Rebellion, Krystyna Słodczyk i Grzegorz Ostromecki. "W tym dniu poprzez spacery i wydarzenia w bliskich nam lasach chcemy podkreślić wyjątkową społeczną, krajobrazową i przyrodniczą rolę lasów oraz zaznaczyć, że zarządzanie tymi terenami powinno być realnie konsultowane ze społeczeństwem" – piszą.

Start w niedzielę o godz. 11.15 na pętli MZK Grudzice. Z centrum Opola można się tam dostać linią nr 11. W planach jest godzinny spacer przy użytku ekologicznym Grąd Grudzicki, stawach na Malinie i w Lesie Grotowickim. Powrót autobusem linii 14. Trasa ma ok. 8 km.

– Różnimy się, ale łączy nas las. To miejsce, gdzie chodzimy na spacery, opowiadamy dzieciom o przyrodzie, sami obserwujemy naturę i czerpiemy z niej energię i spokój. Lasy w pobliżu naszych miejscowości to nasze najbliższe otoczenie, dlatego dbamy o nie, gdy trzeba, sprzątamy, monitorujemy prowadzoną tam gospodarkę leśną, wnioskujemy o ochronę fauny, flory i fungi. Nasze lasy napawają nas dumą.



Są dobrem wspólnym, należącym do nas wszystkich, także do kolejnych pokoleń i innych gatunków – podkreślają organizatorzy.

– W ostatnim czasie wzrasta świadomość tego, jak ważna jest dzika przyroda. Kontaktu z nią będą potrzebować w przyszłości nasze dzieci i wnuki. Lasy chronią nas też przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, takimi jak susza, upał czy powodzie.

Coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że chroniąc lasy, tak naprawdę chronimy samych siebie – dodają.

Podkreślają też, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, co się dzieje z lasami w ich otoczeniu. Niepokojąca jest zwłaszcza skala wycinek, zmniejszenie powierzchni naturalnych lasów, zanik starodrzewu. – Drzewa są traktowane jako surowiec energetyczny. Nie chcemy, by naszym dobrem palono w elektrowniach – dodają.

I mówią: – Silny i odporny las to las zróżnicowany wiekowo i gatunkowo z wartościowym dla ekosystemów martwym drewnem. Dlatego chcemy móc zabrać głos na temat tego, jak najlepiej chronić lasy dla nas i dla przyszłych pokoleń.