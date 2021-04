Plebiscyt Supermiasta i Superregiony 2040 to okazja do tego, żeby zastanowić się nad priorytetami rozwoju Opola. Wspólnie. Po okresie pandemii i w obliczu wielu zdiagnozowanych już wyzwań przyszłości musimy czy – jak kto woli – możemy urządzić nasz kawałek świata na nowo. Żeby to zrobić mądrze, musimy precyzyjnie określić wyzwania, jakie przed nami stoją, i zdecydować, które z nich są dla nas kluczowe. Budowanie wspólnoty czy budowanie infrastruktury? Przyroda czy technologia? Młodzi czy seniorzy? A może to tylko fałszywe alternatywy i wiele z naszych pomysłów da się pogodzić? Wybraliśmy je razem z naszymi Czytelnikami i z nimi chcemy zdecydować, na których powinniśmy się skupić, za co zabrać najpierw. Głosować można od piątku rano na stronie opole.wyborcza.pl tylko na jedno wyzwanie. W ten sposób z dwunastu wybierzemy siedem najważniejszych w kolejności, która zdaniem mieszkańców jest najlepsza dla przyszłości Opola.

Oto propozycje: Mieszkanie na start Miejski program taniego najmu dla młodych to redakcyjna propozycja. Już dawno pożegnaliśmy się z wyżem demograficznym roczników końca lat 80., nasze uczelnie wyższe w wielu dyscyplinach nie są konkurencyjne dla większych ośrodków akademickich, ale Opole wciąż ma wiele atutów, by ściągnąć młodych i zachęcić ich do pozostania w mieście. Kluczowy jest oczywiście rynek pracy, ale dlaczego miasto nie miałoby pomóc w rozwiązaniu wielkiego społecznego dylematu młodej generacji ludzi, których po prostu nie stać na usamodzielnienie się. Tani najem mieszkań od miasta mógłby dotyczyć wielu kluczowych młodych pracowników i absolwentów różnych kierunków, mógłby być oferowany na kilka lat, które pozwolą na gromadzenie oszczędności na własne lokum, a przy okazji pomógłby wielu młodym zapuścić korzenie w mieście. Zielona infrastruktura W zieleni jest klucz do przetrwania miasta w kryzysie ekologicznym, przyrodniczym i klimatycznym, jaki czeka nas w perspektywie 20 lat. Bez zieleni nie zatrzymamy wody, nie obronimy się przed upałami, nie zniwelujemy strasznych skutków miejskich wysp ciepła i nie będziemy w stanie zapobiec utracie bioróżnorodności. Aleje, korytarze drzew przy głównych ulicach, miejskie łąki (prawdziwe!), zielone dachy, a także parki i skwery powinny być w każdej dzielnicy. Zieleni potrzebujemy w mieście znacznie więcej i ona nie może przybierać postaci finezyjnego samotnego drzewka na kawałku trawnika oblanego betonem. Zdrowe Opole Zindywidualizowany miejski system gratyfikacji zdrowego stylu życia mógłby pomóc mieszkańcom miasta w zachowaniu dobrej kondycji. Punkty za zdrowe żywienie, regularny ruch na świeżym powietrzu, pilnowanie terminów badań profilaktycznych i wizyt u lekarza mogłoby się przekładać np. na zniżki w mieście, korzystanie z oferowanej w Opolu kultury i rozrywki, a także szereg innych propozycji. Nowa przeprawa przez Odrę Pierwszą obietnicę budowy nowej przeprawy przez Odrę w Opolu złożył przed wyborami w 2010 roku Ryszard Zembaczyński. Inwestycja jest konieczna, by odkorkować centrum Opola. Od tamtej pory jednak wciąż nowy most istnieje tylko na papierze. Ratusz utrzymuje, że nadal aktualna jest koncepcja budowy przeprawy w ciągu tzw. trasy średnicowej, którą zresztą opolanie wybrali podczas konsultacji społecznych. Sprawa jednak utknęła w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która bada jej wpływ na środowisko. Opole-TECH To w branży technologicznej są miejsca pracy przyszłości i najlepiej płatne stanowiska. Nic nie wskazuje na to, żeby to miało się zmienić. W Opolu potrzebujemy jednocześnie wsparcia dla przedsiębiorców w branży nowych technologii i miejsc pracy w start-upach, a także promocji Opola jako miasta, gdzie można wygodnie żyć z rodziną, pracując zdalnie w każdym miejscu na świecie. Wsparcie dla rodziców Opole w porównaniu z wieloma innymi miastami wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o dostępność żłobków i przedszkoli. Problem udało się rozwiązać m.in. dzięki dotowaniu prywatnych jednostek, co okazało się bardzo dobrym pomysłem. Komfort życia młodych rodziców i dzieci powinien być jednak oczkiem w głowie miasta. Dlatego mimo wszystko potrzebujemy więcej żłobków i przedszkoli bliżej pracy i domu, tak żeby nie trzeba już było jechać przez całe miasto, by odebrać dziecko po zajęciach. Ciągle musimy się też troszczyć o jakość, zróżnicowanie i innowacyjność tego rodzaju placówek. Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

Głosowanie, które wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta potrwa od dziś do 3 maja.

Opole na kole Powiększone Opole zyskało wiele rekreacyjnych i przyrodniczych terenów, których wiejski, spokojny charakter warto zachować. Peryferyjne dzielnice nie mogą być jednak odseparowane od centrum Opola i od siebie nawzajem. Potrzebujemy sieci rekreacyjnych ścieżek rowerowych, z których można podziwiać piękno i różnorodność miasta. To pomysł Czytelników, po propozycji dzielnicy nr 1, by stworzyć ścieżkę wzdłuż Odry i małej Panwi. EKOmiasto Nie ma większego wyzwania niż klimatyczne i wiele do zrobienia w tym temacie jest także w Opolu. Trzeba ocieplić budynki, zainwestować w zeroemisyjny transport i odnawialne źródła energii. Likwidacja kopciuchów i zamiana ich na nowsze albo na ogrzewanie gazowe zdecydowanie nie wystarczy. Administracja bez papierów Wszystkie procedury w mieście powinny być za dwadzieścia lat możliwe do załatwienia z pozycji smartfona. To wyzwanie zarówno technologiczne, społeczne, jak i językowe, ale obieg papierów spisanych niezrozumiałym dla większości ludzi żargonem za dwadzieścia lat powinien być już wspomnieniem. 150 pomników przyrody Potrzebujemy starych drzew w mieście i musimy lepiej je chronić przed dewastacją i wycinką. Stare drzewa to świadkowie historii, ostoja bioróżnorodności, dostawcy cennego latem cienia. 150 nowych pomników przyrody to minimum. Komunikacja na torach Wykorzystanie linii kolejowej między dworcami do komunikacji miejskiej w Opolu to pomysł na wykorzystanie infrastruktury, którą już mamy. Dzięki torom możemy przemieszczać się z jednego końca Opola na drugi sprawnie i bezpiecznie. Warto tę możliwość wykorzystać, zwłaszcza biorąc pod uwagę budowę trzech węzłów przesiadkowych właśnie przy dworcach. Opole sąsiedzkie Szczęśliwe miasta tworzą relacje między ludźmi. W każdej dzielnicy muszą być miejsca i okazje do integracji. Może się wydawać, że osiedlowe świetlice to jakiś pomysł z minionej epoki, ale o bibliotece też nie myśleliśmy jak o nowoczesnym centrum kultury, nauki i rozwoju, zanim nie wybudowaliśmy nowej siedziby MBP, a jej pracownicy nie tchnęli w nią nowego życia. I co? I w poprzedniej edycji Supermiast uznaliśmy bibliotekę za coś, co w ostatnim 30-leciu udało nam się najlepiej. Za kolejnych 20 lat równie mocno będziemy potrzebowali dobrych relacji z ludźmi wokół i miejsc, gdzie możemy je budować.