Co zrobić, by w 2040 r. województwo opolskie było takim miejscem do życia, o jakim marzymy? Urząd marszałkowski pracuje właśnie nad strategią województwa do roku 2030. Konsultacje są na półmetku, a sam dokument zostanie przyjęty przez sejmik jesienią. Wskaże kierunki działań i ogólne założenia dla rozwoju Opolszczyzny. My wspólnie z Czytelnikami wybraliśmy 12 konkretnych wyzwań dla regionu, teraz razem wybierzmy te siedem najważniejszych.

Oto nasze propozycje.

To inwestycja, o której na Opolszczyźnie mówi się co najmniej od 10 lat, i do której realizacji nie przybliżyliśmy się nawet o krok. Choć atuty takiego rozwiązania są oczywiste. Taki zjazd wzmocni Opole i okolice, stanie się ono jeszcze atrakcyjniejsze dla inwestorów. Ale nowy zjazd to też wielka szansa dla południowych powiatów Opolszczyzny, które w ten sposób zostaną lepiej skomunikowane z autostradą.

Siec szkół dwujęzycznych

Wielokulturowość i znajomość języka niemieckiego wyróżniają Opolszczyznę spośród innych regionów. Nie brakuje firm, które właśnie tutaj postanowiły inwestować, licząc na łatwiejsze pozyskanie pracowników ze znajomością tego języka. Żeby tę przewagę utrzymać, w każdym powiecie muszą powstać szkoły z językiem niemieckim jako wykładowym.

W półtorej godziny do Opola

Co piąte miejsce pracy w województwie opolskim to miejsce utworzone w Opolu. Co piąta firma działająca na Opolszczyźnie ma swoją siedzibę w Opolu. Ale to nie tylko największy rynek pracy w regionie. To tu przecież swoje siedziby mają urzędy marszałkowski, wojewódzki i wiele innych instytucji o charakterze regionalnym czy ogólnopolskim. By je odwiedzić, podróż komunikacją zbiorową z wielu miejscowości w opolskich powiatach może trwać nawet kilka godzin. A dostęp do centrum województwa powinien być znacznie łatwiejszy. Można to zmienić m.in. przez rozwój regionalnej kolei czy wsparcie przewoźników komunikacji samochodowej.

Uczelnie silne dla regionu

To właśnie uczelnie wyższe mogą być magnesem przyciągającym młodych ludzi na Opolszczyznę. Dziś jednak trudno mówić o tym, że są konkurencyjne dla wielu większych ośrodków akademickich. To zauważono także w projekcie strategii województwa opolskiego. Ale potencjał wyższych uczelni jest także niezwykle istotny w kontekście pojawiania się nowych inwestycji na Opolszczyźnie. Współpraca biznesu z nauką to dziś podstawa innowacyjności i rozwoju, a na to przecież Opolszczyzna zamierza stawiać. Dostosowanie więc oferty akademickiej i szkoleniowej do nowoczesnego rynku pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań.

Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

Głosowanie, które wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla regionu potrwa od dziś do 3 maja.

Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

Centrum Obsługi Obcokrajowców

Na Opolszczyźnie pracuje już ok. 20 tys. obcokrajowców, prawie 90 proc. z nich to obywatele Ukrainy. Trudno sobie wyobrazić rozwój opolskich firm bez zapewnienia im pracowników. Dlatego też zależy nam na tym, by liczba obcokrajowców w regionie rosła. By to się udało, trzeba sprawić, by czuli się tu dobrze, a żyło im się wygodnie. Jednym z narzędzi, które w tym pomoże, może być Centrum Obsługi Obcokrajowca. To może być realne biuro, ale przede wszystkim wirtualna platforma, na której znajdą wszystkie potrzebne im informacje i załatwią wszystkie potrzebne formalności, nie biegając po urzędach. Od pozwolenia na pracę do zapisania dziecka do żłobka czy przedszkola. Dowiedzą się, jakie placówki działają w ich gminie, gdzie znajdą mieszkanie.

Stobrawski Park Narodowy

Najwyższa ochrona dla najcenniejszej przyrody w regionie. Starania o utworzenie Stobrawskiego Parku Narodowego trwają od wielu lat. W 2040 r. powinien już obchodzić swój jubileusz. W Polsce parki narodowe, które zapewniają przyrodzie najszerszą ochronę, nie są rozłożone równomiernie, w województwie opolskim nie ma żadnego. A w perspektywie kolejnych 20 lat to właśnie przyroda będzie przedmiotem największej troski.

Opolskie bez dymu

Transformacja energetyczna to rzeczywistość, przed którą województwo opolskie nie ucieknie i co ważne – uciekać nie zamierza. Działania trwają, ale wciąż tysiące „kopciuchów” zatruwa powietrze w regionie. Niezwykle ważna jest tutaj edukacja mieszkańców, ale jeszcze ważniejszy jest realny proces wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Konieczne jest więc

zwiększenie liczby programów, które będą mocniej finansowo wspierać likwidację „kopciuchów”, i wprowadzanie innych rozwiązań, takich jak pompy ciepła czy fotowoltaika. To wyzwania do 2040 r., a z pewnością w tym czasie będą się pojawiać kolejne nowe rozwiązania. Niezwykle ważne będzie więc szybkie i elastyczne reagowanie na nowe możliwości w kwestii transformacji energetycznej. Ważny jest wspólny cel.

Miasta bez korków

Za 20 lat opolskie miasta muszą być już przyjazne dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Nie da się tego zrobić bez wyrzucenia z nich ruchu tranzytowego. Dlatego niezwykle ważna jest budowa obwodnic, a inaczej mówiąc – zdobywanie pieniędzy na ich budowę. W mieście z obwodnicą rozładują się korki, komunikacja zbiorowa stanie się atrakcyjniejsza, a ulice będą po prostu bezpieczniejsze.

Turystyczna perła

Góry Opawskie to do tej pory wielki niewykorzystany potencjał turystyczny Opolszczyzny. Przyroda, piękne widoki, atut przejść polsko-czeskich wraz z narciarskim potencjałem południowych sąsiadów mogą stanowić magnes dla Polaków, którzy właśnie tutaj postanowią spędzać wolny czas. Południe województwa powinno się stać wizytówką turystyki rodzinnej, przyrodniczej i zdrowotnej.

Dobre lokalne

W czym kołocz śląski czy krupniok ustępują oscypkom albo toruńskim piernikom? Mamy na Opolszczyźnie produkty tradycyjne, z których możemy być dumni. Ale co ważne, mamy też ludzi otwartych i zdolnych, którzy potrafią zadbać o to, by ich

praca przynosiła niezwykłe efekty. Dlatego należy wspierać lokalnych producentów żywności, rzemieślników, nowoczesne manufaktury. Tam powstają rzeczy, jakich nie znajdzie się w żadnej innej części kraju.

Zdrowsze rolnictwo

Można w nieskończoność analizować mocne i słabe strony Opolszczyzny i zawsze oczywiste będzie, że jesteśmy regionem rolniczym. To kolejny obszar, który będzie musiał się w przyszłości zmienić, idąc w stronę ekologicznych i tradycyjnych rozwiązań. Niezwykle ważna będzie też mała retencja.

Historia bez uprzedzeń i kompleksów

Silny region to jego mieszkańcy z silną tożsamością. A wielokulturowość Opolszczyzny nie może być tylko pustym hasłem. Czas na powrót do szkół mądrej edukacji regionalnej. Opolan z województwem może związać atrakcyjny rynek pracy czy dobre możliwości spędzania wolnego czasu. Ale niezwykle ważne w tym kontekście jest też poznanie własnych korzeni i historii swojego regionu, zwłaszcza tej trudniejszej, mniej oczywistej.