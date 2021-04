W nowej odsłonie naszego plebiscytu Supermiasta i Superregiony zaprosiliśmy Was do dyskusji o tym, w którą stronę w Opolu i województwie powinniśmy zmierzać. To pytania szczególnie ważne teraz, gdy pandemia wywróciła naszą rzeczywistość do góry nogami. Wymusiła przemodelowanie samorządowych budżetów, cięcie inwestycji, uderzyła w fundamenty gospodarki. Zmieniła sposób naszego funkcjonowania – być może już na zawsze.

Dlatego wspólnie chcemy zidentyfikować największe wyzwania, jakie stoją przed Opolem i regionem. W oparciu o Wasze propozycje przygotowaliśmy po 12 wyzwań, a głosowanie wyłoni te siedem najważniejszych.