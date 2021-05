Nowy most bywał w wywiadach prasowych, w obietnicach wyborczych, w konsultacjach społecznych, w różnego rodzaju raportach i w szeregu urzędów. Nie ma go tylko na Odrze. Niezmiennie od wielu lat opolanie uznają, że wąskie gardło komunikacyjne na Zaodrzu musi być jakoś rozwiązane, bo też codziennie w drodze z pracy i do pracy odczuwają ten problem na własnej skórze.

Co ciekawe, nie zmieniła tego nawet pandemia, choć i korki są mniejsze, i praca częściej zdalna. Wynik głosowania jest jednak dowodem na to, że mieszkańcy o moście nie zapomnieli i jest on wciąż jednym z najważniejszych tematów, który na dobre wkroczyły do ich życia w mieście. Uznanie go za najważniejszą rzecz do zrobienia w Opolu w ciągu następnych 20 lat jest też pewnym kredytem zaufania. Budowa nowego mostu wymaga ogromnych pieniędzy, wysiłku i detalicznej dbałości o procedury. Ale jeśli idzie o miejskie wyzwania jest zdecydowanym liderem.