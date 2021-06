Sale Helios Dream to unikalny koncept Heliosa, który stanowi odpowiedź na oczekiwanie niezwykle komfortowej przestrzeni do oglądania filmów w fantastycznej jakości dźwięku i obrazu. To wszystko za sprawą rozkładanych skórzanych foteli, systemu dźwięku Dolby Atmos oraz obrazu 4K. (Arch. Helios)