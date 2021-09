III Marsz Równości w Opolu odbędzie się 25 września. Będzie pierwszym, nad którym patronat wziął prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, choć od razu zadeklarował też, że nie weźmie udziału w wydarzeniu. Każdy z dotychczasowych opolskich marszów przebiegał spokojnie, pomimo kontrmanifestacji, prowokacji, a czasem także aktów wandalizmu ze strony przeciwników tego rodzaju zgromadzeń.

III Marsz będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy odbywa się jesienią, a nie latem i po raz pierwszy w warunkach pandemii i ograniczeń związanych z COVID-19. Nic dziwnego, że tematem spotkania i dyskusji będzie nie tylko równość praw, ale szczególnie prawo do protestu i prawo do zgromadzeń. Gościem spotkania w Meduzie będzie opolski adwokat Jacek Różycki, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek zarządu Amnesty International Polska, specjalista zagadnień związanych z prawami człowieka, praktyk, który wielokrotnie stawał w obronie osób, którym prawo do protestu starano się na różne sposoby ograniczać.