Chodzi o 15-osobową rodzinę, która wraz z innymi Afgańczykami została ewakuowana do Polski. Grupa trafiła najpierw do Grodkowa na Opolszczyźnie, teraz przebywa na Mazowszu. Ośrodek, w którym mieszka rodzina, jest na uboczu, przy lesie. Do najbliższej miejscowości jest 7 km, a brak mobilności wydatnie utrudnia integrację. – Ośrodek można opuszczać na maksymalnie 72 godziny, poza zwykłymi potrzebami, żeby na przykład trafić po coś do sklepu, liczy się też możliwość kontaktu ze światem, takiego normalnego oderwania się od problemów. Jeden rower udało mi się kupić za własne pieniądze, ale tak naprawdę każda pomoc byłaby w tym temacie potrzebna. Ten problem nie dotyczy tylko mojej rodziny, ale wielu osób z ośrodka. To, podobnie jak telefon komórkowy, jest teraz rzeczą, która może choć trochę odmienić życie – mówi Aurelia Kamal, mieszkanka Warszawy, jedyna mieszkająca w Polsce krewna rodziny z Afganistanu.

Kto może oddać sprawny rower, może też pomóc Jeśli ktoś mógłby oddać sprawny rower dla dorosłej osoby, może skontaktować się z panią Aurelią na adres e-mail: kam49aurelia@wp.pl. Do Polski udało się ewakuować jej córkę i jej rodzinę. Przyleciało kilkanaście osób, kilku lekarzy, w tym specjaliści, farmaceuta, pielęgniarki, położna, uczennice i studentki. Jedna z wnuczek Aurelii chce zostać pilotką. Znają angielski, perski, arabski. Niestety, zięć Aurelii, dyrektor jednego ze szpitali, znakomity chirurg, pozostał w Afganistanie razem z nastoletnim synem, talibowie nie wpuścili ich na lotnisko, pobili chłopaka. Rodzina trafiła do ośrodka 300 km od mieszkanki Warszawy. Dzięki przeniesieniu na Mazowsze, choć ośrodek znajduje się na odludziu, łatwiej im teraz utrzymywać kontakt.