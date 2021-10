Sprawa rozbija się o "Apel środowiska kultury w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej". Na początku października instytucje kultury w Polsce opublikowały na swoich stronach apel środowiska kultury i grupy Granica w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Polski.

W apelu przedstawiciele świata kultury domagają się natychmiastowej interwencji humanitarnej i zaprzestania nielegalnych push-backów na granicy polsko-białoruskiej. Jego sygnatariusze piszą m.in.: "Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej, na granicę i wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią".

Środowisko kultury podkreśla również, że "na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim: ratowania ludzkiego życia". Pod apelem podpisała się m.in. noblistka Olga Tokarczuk, reżyserka Agnieszka Holland czy reportażysta Mariusz Szczygieł.

Polityk Solidarnej Polski ściąga trolli

W Opolu o poparciu akcji w mediach społecznościowych poinformowały Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Teatr im. Jana Kochanowskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. W przypadku każdej z tych instytucji wpis spotkał się z poparciem i sympatią odbiorców.

Jak się jednak okazało, po blisko dwóch tygodniach wpis na profilu WBP skomentował Dariusz Matecki, prezes Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim oraz radny miejski Szczecina. W swoim komentarzu napisał: "Czy wam jakaś ciężka książka na głowę spadła? Wy macie książki wypożyczać i organizować pogadanki a nie angażować się w politykę międzynarodową". Jego wpis, który polubiło ponad 1,5 tys. osób rozpoczął kampanię mowy nienawiści na profilu WBP.

Internetowy hejt pod adresem WBP FB/WBP screeen

W ciągu jednego dnia, na pracowników biblioteki i samą instytucję spadła masa hejtu. Internetowe trolle nie tylko ziały nienawiścią, ale i kierowały groźby pod adresem pracowników biblioteki.

"Ilu uchodźców przyjmiecie do swojej biblioteki?"; "Podstawcie wagony i wywieźcie tych ludzi pod niemiecką granicę"; "Czy w tej bibliotece czytają Marksa i Lenina"; "Czy politykierstwo i judzenie to rola biblioteki publicznej? Zalatuje działaniem na szkodę Państwa Polskiego" - to tylko kilka komentarzy, które można przytoczyć.

Pod wpisem biblioteki pojawiło się blisko 200 komentarzy. Znaczna część z nich została zgłoszona administracji Facebooka lub usunięta.

- Nigdy żadna opolska instytucja kultury nie została w tak zmasowany sposób zaatakowana w mediach społecznościowych. Pracownicy WBP musieli mieć bardzo dużo pracy przy moderacji komentarzy - komentuje anonimowo jedna z osób z opolskiego środowiska kultury.

Sama Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu poinformowała "Wyborczą", że nie będzie w żaden sposób komentować tej sprawy.

Dodajmy, że w marcu tego roku portal Oko.press opisał rolę, jaką w mediach społecznościowych odgrywa Dariusz Matecki, współpracownik ministra Zbigniewa Ziobry (kilkukrotnie zatrudniany na zewnętrzną umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmował się tam mediami społecznościowymi). "Wyolbrzymia, podburza i pogłębia społeczną polaryzację" - pisała Anna Mierzyńska w tekście „Zaciemniłem lewicowy bełkot". Jak podszczuwacz Dariusz Matecki manipuluje w sieci.