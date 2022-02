Oceńmy, jakie przedsięwzięcia dofinansowane przez Unię Europejską najbardziej odmieniły nasze życie, poprawiły jego jakość czy po prostu je ułatwiły. Przedstawiamy 12 propozycji, na które do dzisiaj można głosować na opole.wyborcza.pl.

To lista stworzona także na podstawie propozycji pochodzących od Czytelników. Chcieliśmy, by ta lista była bardzo urozmaicona, dlatego są tu zarówno ogromne inwestycje komunikacyjne, projekty ekologiczne, jak i te mniejsze, skierowane do węższej grupy odbiorców.

Głosowanie trwa do 6 marca. Wyniki ogłosimy 17 marca podczas gali, która odbędzie się online, a dzień później opublikujemy je w „Tygodniku Opole" i na opole.wyborcza.pl. Liczymy na Państwa pomoc przy wyborze 12 najważniejszych projektów zrealizowanych w regionie dzięki funduszom unijnym, a oto propozycje.

Czysta Woda



To jedna z pierwszych, a jednocześnie jedna z największych unijnych inwestycji zrealizowana na Opolszczyźnie. Projekt pt. „Poprawa jakości wody w Opolu", realizowany od 2004 roku, kosztował ponad 261 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 165 mln zł. Jego głównym zadaniem była ochrona zbiornika wód podziemnych Opole-Zawadzkie, jednego z największych w Polsce. W czasach, gdy polskie samorządy dopiero uczyły się pozyskiwania unijnych funduszy, tak kosztowny projekt był czymś wyjątkowym.

Z tego zbiornika wodę czerpało nie tylko Opole, ale także wiele sąsiadujących z nim miejscowości, które w tych czasach w zdecydowanej większości nie były skanalizowane. Wylewane na pola lub do wód powierzchniowych ścieki przenikały do zbiornika, systematycznie pogarszając jakość wody.

W projekcie uczestniczyło siedem opolskich gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski; przy czym beneficjentem końcowym projektu była gmina Opole.

Odra znów uRzeka



„Odra uRzeka" to był program wart ponad 20 mln zł. Całkowicie odmienił centrum Opola, ale nie tylko. W ramach tego programu powstał Park Nadodrzański i bulwary nad Odrą. Wybudowano kąpielisko Bolko i prowadzącą do niego drogę rowerową. W ramach tego programu powstały też bulwary nad Młynówką i iluminacja kamienic, zwana dziś „Opolską Wenecją". Całkowicie przebudowany został staw zamkowy, gdzie powstała grająca fontanna. Program był realizowany przez kilka lat, ale warto było czekać.

Nowy park w Głubczycach



Przez wiele lat mieszkańcy Głubczyc starali się omijać park miejski. Połamane ławki, błoto zamiast alejek, popadająca w ruinę altana zwyczajnie zniechęcały. W 2015 roku powstał jednak plan rewitalizacji parku, a prace rozpoczęły się w 2018 roku. Dzięki unijnej dotacji wynoszącej 2,25 mln zł.

Między innymi odnowiono fontannę z niedźwiadkiem i fontannę-pomnik Poety z Lasu, wyremontowano Staw Łabędzi i wylano ok. 6 tys. m kw. asfaltu, by stworzyć nowe alejki. W efekcie powstały przyjazne pieszym trasy pieszo-rowerowe, toalety, całkowicie nowy plac zabaw, dwie siłownie i jeden plac do street workoutu. Wieczorem park rozświetlany jest przez latarnie i iluminacje małej architektury rzeźb oraz fontann. Do dzisiaj ulubione miejsce mieszkańców miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu



Nowa siedziba biblioteki została oddana do użytku prawie 11 lat temu, a dokładnie 2 marca 2011 roku. To wspaniała architektura, którą doskonale wkomponowano w sąsiedztwo zabytkowej kamienicy i Młynówki. Gmach biblioteki ma cztery kondygnacje. Na trzech z nich znajdują się przestrzenie powstałe dla czytelników: Galeria Zamostek, Fotogaleria, Sala Konferencyjna, Wypożyczalnia Centralna, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia, Mediateka i Dział Informacji z Czytelnią. Czwartą kondygnację stanowi część administracyjna. Inwestycja o wartości blisko 15 mln zł została sfinansowana wspólnie przez miasto i Unię Europejską.

Ale siedziba MBP to nie tylko książki. Stała się miejscem inspirującym i integrującym Opola. Codziennie odwiedza ją kilkaset osób, nic więc dziwnego w tym, że w 2020 roku została wybrana w plebiscycie na największą dumę w 30-letniej historii samorządności Opola.

Cyfrowa rewolucja w geodezji



Od września ubiegłego roku mieszkańcy województwa, przedsiębiorcy czy urzędy mogą już korzystać z systemu informatycznego Comarch ERGO, wdrożonego w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego".

Dzięki systemowi między innymi można składać wnioski o udostępnianie danych z wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego. Za pomocą serwisu można też zgłaszać planowane prace geodezyjne i kartograficzne, bez wychodzenia z domu. Platforma umożliwia też sporządzanie i wydawanie dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych.

Nowoczesna komunikacja



W latach 2014–2020 Opole zrealizowało dwa wielkie unijne projekty związane z rozwojem opolskiej komunikacji w sumie warte blisko 300 mln zł. Jednym z kluczowych elementów był zakup 61 nowych autobusów. We wszystkich autobusach zostały zamontowane mobilne automaty biletowe, a przystanki zostały wyposażone w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, na których pojawiają się godziny odjazdów autobusów i czasy ewentualnych opóźnień. To tylko kilka z wielu elementów tych programów.

Szkoła rodzenia



W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu kobiety w ciąży mogą skorzystać z darmowych kursów szkoły rodzenia, które przygotują je do porodu. Warsztaty odbywają się od lipca 2020 roku, są finansowane ze środków unijnych. Każdy kurs prowadzony jest przez lekarzy i położne. Zajęcia odbywają się w grupach 10-osobowych trzy razy w tygodniu. Do tej pory odbyło się już kilkadziesiąt takich kursów i kosztowały one ponad 8 mln zł.

Centrum przesiadkowe Opole Wschodnie



Zakończona właśnie budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie wraz z przebudową całego węzła drogowego to jedna z największych takich inwestycji w historii miasta, na którą otrzymaliśmy 115 mln zł unijnego dofinansowania. W ramach inwestycji obok samego centrum przesiadkowego powstał podziemny tunel, estakada i kilka rond. Efekt jest taki, że przejazd przez niegdyś jedno z najbardziej zakorkowanych skrzyżowań jest dzisiaj płynny i bezproblemowy.

Obwodnica Niemodlina



Umowę na budowę obwodnicy podpisano w maju 2018 roku. Cała inwestycja kosztowała prawie 300 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 241 mln zł. Nowa trasa o długości ok. 11,5 km omija Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Rozpoczyna się czterowlotowym rondem przed miejscowością Brzęczkowice i na końcowym odcinku łączy się z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 46, tuż przed autostradą A4 i węzłem Opole Zachód. W ramach inwestycji wybudowano też 18 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższy, blisko 300-metrowy most nad rzeką Ścinawą Niemodlińską. Obwodnica sprawiła, że Niemodlin pozbył się tysięcy samochodów, a podróż na zachód województwa stała się znacznie szybsza.

Nowa kamionka Piast

Nie tylko ogromne projekty, ale również te mniejsze jak rewitalizacja kamionki Piast w Opolu, poprawiają nie tylko środowisko, ale także komfort życia mieszkańców.

Na unijne dofinansowanie mogą także liczyć takie projekty jak ten niedawno zakończony w Opolu, czyli zagospodarowanie terenu kamionki Piast. Nie tylko powstały tam boiska i plac zabaw, ale utworzono także nowe tereny zielone, zasadzono drzewa i krzewy, powstały nowe trawniki.

Na zrewitalizowanej kamionce wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe, punkty widokowe czy wybiegi dla psów. Pomyślano też o ptakach, nietoperzach i owadach, dla których przygotowano specjalne budki. Cała inwestycja kosztowała 7,8 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosiło 3,7 mln zł.

Most Joachima Halupczoka



To z pewnością największa w historii miasta inwestycja przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Powstała głównie po to, by lepiej skomunikować centrum Opola oraz wyspę Bolko z dzielnicami Wójtowa Wieś i Szczepanowice. Sama kładka ma ponad 260 m i ponad 7 m szerokości. Wybudowano także prowadzące do niej drogi rowerowe i oświetlenie. Nadanie takiego patrona – jednego z najwybitniejszych polskich kolarzy – od początku wydawało się niemal oczywiste.

Kolejowa modernizacja Opole – Nysa



Modernizacja linii kolejowej między Opolem a Nysą rozpoczęła się trzy lata temu. Do wymiany przeznaczono 48 km torów, zmodernizowano przejazdy kolejowe, wiadukty, mosty i przepusty. Przebudowano też stację w Szydłowie i Łambinowicach i perony w Chmielowicach, Komprachcicach, Tułowicach, Sowinie, Budzieszowicach, Jasienicy Dolnej, Mańkowicach, Kubicach i Wyszkowie Śląskim. Utworzono też nowe przystanki kolejowe: Nysa Wschodnia i Goszczowice. Po remoncie dla pasażerów przygotowano nowe wiaty, parkingi dla rowerów i czytelne tablice informacyjne. Unijne dofinansowanie wyniosło 102 mln zł.