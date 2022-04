Na początku kwietnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło "kolejny drastyczny atak władz białoruskich na podstawowe prawa mniejszości polskiej". Chodzi tu o decyzję dot. "całkowitej rusyfikacji nauczania w państwowych szkołach z polskim językiem wykładowym w Grodnie i w Wołkowysku oraz w szkole w Brześciu". Stanowisko MSZ podzielili dziś radni Sejmiku Województwa Opolskiego.

Opolski sejmik zgodził się również z opinią MSZ, która mówi: „Likwidacja tych ośrodków dla mniejszości polskiej jest nie tylko złamaniem umów zawartych między fundatorem a władzami lokalnymi. Działanie to jest sprzeczne z umowami i zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi, godzi bowiem w niezbywalne prawo mniejszości polskiej do zachowania tożsamości kulturowej oraz nauki języka narodowego i w języku narodowym". Zdaniem radnych "tego rodzaju działania władz Białorusi jawnie godzą w europejskie standardy traktowania mniejszości narodowych, dyskryminują i stygmatyzują mniejszość polską na Białorusi".

Nawiązanie do decyzji ministra Czarnka

"Samorząd Województwa Opolskiego tym bardziej rozumie oburzenie, rozgoryczenie i obawy związane z drastycznym ograniczeniem dostępu do oświaty mniejszości polskiej na Białorusi, jako że w chwili obecnej mamy również w Polsce do czynienia z drastycznym ograniczeniem dostępu do oświaty mniejszości niemieckiej. Ma to ogromny wpływ na sytuację edukacyjną województwa opolskiego" - czytamy w apelu.

Przypomnijmy, że na początku lutego minister edukacji Przemysław Czarnek wydał dwa rozporządzenia. Pierwsze zmniejszało wymiar nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości z trzech do jednej godziny, pozostawiając wszystkim pozostałym mniejszościom trzy godziny. Drugie rozporządzenie dotyczyło podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzając ograniczenie wydatków na naukę języka niemieckiego o blisko 40 mln zł.

"Apelujemy do rządu Białorusi o natychmiastowe zaniechanie praktyk mających na celu przymusową asymilację autochtonicznej mniejszości polskiej na Białorusi. Apelujemy również ponownie do Rządu RP o wycofanie się z przepisów wprowadzających dyskryminację mniejszości niemieckiej w Polsce. W tym kontekście zwracamy również uwagę na to, jak ważne jest w odniesieniu do mniejszości narodowych niestosowanie zasady wzajemności, w myśl której obywatele konkretnego Państwa stają się zakładnikami stosunków międzypaństwowych czy też polityki międzynarodowej. Wyrażamy oczekiwanie, że poszanowanie i wspieranie języka polskiego jako języka mniejszości narodowej na Białorusi jak również języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej w Polsce będzie zagwarantowane" - czytamy w apelu.