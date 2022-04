W ramach plebiscytu Supermiasta i Superregiony udało nam się już wspólnie z czytelnikami wybrać największe osiągnięcia w 30-letniej historii samorządu Opola oraz najważniejsze wyzwania dla miasta i regionu na najbliższe 20 lat. I w tym ostatnim to właśnie temat walki o tereny zielone był dominujący. Dlatego w trzeciej edycji postanowiliśmy się skupić na sprawach związanych z zielenią.

Wielkie inwestycje, praca, sport, wydarzenia kulturalne, trudno sobie wyobrazić przyjazne miasta i region bez nich. Ale też trudno sobie wyobrazić życie bez zielonych enklaw, parków, lasów, generalnie miejsc, gdzie wszyscy szukamy wytchnienia, jeździmy rowerem, idziemy na długi lub krótki spacer. W czasach gdy bronimy się przed katastrofą klimatyczną, takie miejsca doceniamy jeszcze bardziej.

Dlatego w ramach plebiscytu Supermiasta i Superregiony postanowiliśmy wybrać te najciekawsze, najładniejsze, czy najważniejsze dla Was. To mogą być znane wszystkim parki, czy rezerwaty, ale też dajmy szanse mniej znanym miejscom, takim, w których być może uda się spędzić cały dzień, nikogo nie spotykając.

Dlatego już od dzisiaj prosimy o Państwa propozycje. Zgłaszajcie swoje typy Waszych ulubionych, zielonych miejsc, napiszcie, dlaczego Waszym zdaniem są takie ważne, co Was w nich najbardziej urzeka, chętnie takie opinie opublikujemy. Zgłoszenia należy przysyłać na adres: listy@opole.wyborcza.pl.

Na propozycje czekamy do 8 maja. To właśnie w oparciu o nie powstaną dwie listy – dla Opola i województwa – na które będzie można głosować w naszym internetowym plebiscycie. To głosowanie rozpocznie się 13 maja i potrwa do 29 maja. 3 czerwca ogłosimy wyniki plebiscytu, a 14 czerwca odbędzie się wielka finałowa gala.

Po zakończeniu plebiscytu we wszystkich lokalnych redakcjach "Gazety Wyborczej" powstanie niezwykły przewodnik opisujący zwycięskie miejsca. To od Waszych głosów będzie zależeć, jakie opolskie propozycje się w nim znajdą.

Poważny faworyt

Na liście dotyczącej Opola znajdzie się 9 propozycji zgłoszonych przez naszych Czytelników. Zdajemy sobie sprawę, że faworyt w mieście jest mocny, ponieważ wyspę Bolko wraz z jej parkami i ogrodem zoologicznym w ciągu roku odwiedzają dziesiątki tysięcy osób. No i sama wyspa jest po prostu przepiękna.

fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl

Ale przecież ostateczne wyniki plebiscytu zależeć będą od głosowania Czytelników, a wcześniej od zgłoszonych przez nich propozycji.

A taką może być np. kamionka Piast, której rewitalizacja zupełnie niedawno się zakończyła. Nie tylko powstały tam boiska i plac zabaw, ale utworzono także nowe tereny zielone, zasadzono drzewa i krzewy, powstały nowe trawniki.

Fot. materiały Urzędu Miasta w Opolu

Być może dla kogoś najatrakcyjniejszym terenem zielonym w mieście będzie park na osiedlu AK, tereny przy kąpielisku Malina czy może jakiś fragment lasu na terenie Opola. Nie ukrywamy, że w tym względzie liczymy na niespodzianki, także wśród propozycji, które zgłoszą Czytelnicy. To może pomóc w odkryciu nowych, ciekawych zielonych miejsc, a sporo do tego mogą wnieść tereny kilka lat temu przyłączone do Opola.

Liczymy na odkrycia

Wydaje się, że jeszcze trudniejszy wybór dotyczyć będzie najpiękniejszego zielonego miejsca w regionie. Dlatego postanowiliśmy, że na tej liście znajdzie się aż 12 propozycji wybranych z tych, które nadeślą Czytelnicy. Tutaj spodziewamy się naprawdę zaciętej, ale niezwykle interesującej walki. Z pewnością na liście znajdą się te najbardziej znane miejsca, odwiedzane przez tysiące turystów. I nikomu ich nie trzeba przedstawiać.

RAFAŁ MIELNIK

Trudno dzisiaj ocenić, czy popularniejsze od szlaków w okolicach Góry Świętej Anny mogą okazać się okolice Jeziora Turawskiego.

Zamek w Mosznej MICHAŁ GROCHOLSKI

Czy park przy zamku w Mosznej, do którego jeden z najsłynniejszych w Polsce pałaców przyciąga turystów z całej niemal Europy otrzyma więcej głosów niż Stobrawski Park Krajobrazowy? Jego zalesione wydmy oddzielające doliny rzeczne są ewenementem w skali kraju.

fot. Piotr Zapotoczny

A takich wyjątkowych miejsc na Opolszczyźnie mamy znacznie więcej.

Prawdziwe perełki

Nie brakuje w regionie miejsc nieco mniej znanych, a przecież także niezwykłych. Jak chociażby park w Lipnie. To najstarszy park dendrologiczny w Polsce, założony w 1783 r. przez właściciela dóbr niemodlińskich Jana Nepomucena Karola z rodu hrabiów Praschmów.

Jak wielu Opolan miało okazję odwiedzić Falmirowicką kamionkę, nazywaną przez mieszkańców Steinbruch? Otoczona malowniczymi, liściastymi i mieszanymi lasami kamionka to siedlisko wielu chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Kto był w tym miejscu, wie, że spędzona tu godzina mija błyskawicznie jak minuta.

Prószkowskie arboretum robi wrażenie na każdym, kto postanowi je odwiedzić. Historia parku o powierzchni 14 hektarów jest ściśle związana z dziejami Królewskiego Instytutu Pomologicznego, otwartego w roku 1868, stworzonego w celach dydaktycznych i badawczych. Samych dębów zasadzonych w tym miejscu jest 46 gatunków, a do tego tysiące innych roślin.

Liczymy jednak także na zaskoczenie i odkrycie nowych uroczych zielonych miejsc, które poznamy dzięki propozycjom naszych Czytelników. Czekamy na nie pod adresem: listy@opole.agora.pl.