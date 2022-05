W ramach plebiscytu Supermiasta i Superregiony udało nam się już wspólnie z czytelnikami wybrać największe osiągnięcia w 30-letniej historii samorządu Opola oraz najważniejsze wyzwania dla miasta i regionu na najbliższe 20 lat.

Tym razem postanowiliśmy wybrać najciekawsze, najładniejsze i najważniejsze dla Was zielone miejsca w województwie i Opolu.

Tutaj znajdziesz propozycje najpiękniejszych zielonych miejsc w Opolu.

Przez dwa tygodnie zbieraliśmy Wasze propozycje takich właśnie miejsc. To właśnie na ich podstawie powstały dwie listy – dla Opola i województwa – na które od dzisiaj można głosować w naszym plebiscycie internetowym. Głosowanie potrwa do 29 maja. 3 czerwca ogłosimy wyniki plebiscytu, a 14 czerwca odbędzie się wielka finałowa gala.

Oto propozycje na ulubione zielone miejsce w województwie opolskim.

Staw Nowokuźnicki

Staw Nowokuźnicki Arch. RDOŚ w Opolu

Utworzony w 1957 r. w Nowej Kuźni rezerwat florystyczny przez wiele lat był praktycznie anonimowy. Wiedziało o nim niewiele osób, a jeszcze mniej go odwiedzało. Sytuacja się zmieniła, gdy w rezerwat zainwestowano i powstała zupełnie nowa, efektowna infrastruktura. Dzięki drewnianym ścieżkom, pomostom wychodzącym w wodę i wieży widokowej można podziwiać niezwykłe krajobrazy. To idealne miejsce na niezbyt długi spacer, choć można tam spędzić także wiele godzin, obserwując przyrodę. Rezerwat zajmuje blisko 30 ha. Został utworzony głównie w celu ochrony kotewki orzecha wodnego, jednak można tam spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt. Co ważne, wszystko dokładnie wyjaśniają zamontowane na trasie tablice informacyjne.

Park Krajobrazowy Góry Opawskie

MICHAŁ GROCHOLSKI

Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód polskie pasmo Sudetów. Park krajobrazowy utworzono tu w 1988 r. To turystyczna perła Opolszczyzny znajdująca się na południu województwa. W zaledwie godzinę jazdy od Opola można poczuć prawdziwie górski klimat, dzięki także malowniczo położonym miejscowościom jak Jarnołtówek czy Pokrzywna. Mnóstwo tu ośrodków wypoczynkowych – od hoteli z basenami do tańszych domków letniskowych. Jest to więc idealne miejsce na jednodniowe wycieczki, weekendowe wypady, a także spędzenie np. wakacyjnego tygodnia.

Opolska Amazonka

Opolska Amazonka Fot. Grzegorz Misiak / AG

Rzeka Mała Panew to na Opolszczyźnie ulubione miejsce kajakarzy. Spływy na rzece organizuje kilka firm, więc nietrudno znaleźć sposób na skorzystanie z tej atrakcji, a warto. I jak mówią osoby, które chętnie pływają kajakiem, trudno ocenić, czy rzeka jest najatrakcyjniejsza wiosną, latem czy jesienią. O każdej porze roku jest inaczej i zawsze pięknie. Rzeka ani nie jest zbyt płytka, ani też zbyt głęboka, więc jest dobra dla mniej i bardziej wprawionych kajakarzy i praktycznie całych rodzin. Skąd nazwa Opolska Amazonka? Jak przekonują bywalcy, nie tylko lasy, wzdłuż których płynie Mała Panew, ale także nawet kolor wody przypominają jedną z najdzikszych rzek. Tylko że w opolskim, rekreacyjnym wydaniu.

Góra św. Anny

RAFAŁ MIELNIK

Atrakcje tego miejsca można wymieniać bardzo długo. Wapienny amfiteatr, słynny pomnik, sanktuarium czy wygasły wulkan, który ostatni raz odezwał się 27 mln lat temu. Góra św. Anny to jednak przede wszystkim najwyższe wzniesienie utworzonego w 1988 r. parku krajobrazowego, bez wątpienia miejsca doskonale znanego wszystkim opolanom. Miejsce dobre na rowerowe wypady, a także na rodzinne spacery. W przepięknych lasach przygotowano kilka szlaków bardziej i mniej zaawansowanych. Z pewnością każdy znajdzie tutaj dla siebie coś interesującego.

Jeziora Turawskie

Fot. Adam Juszczak / AG

Przez wiele lat na wakacje przyjeżdżali tutaj turyści z połowy południowej Polski i co najważniejsze – po kilkuletniej zapaści jeziora odżyły na nowo. W sumie cztery akweny sprawiają, że miłośnicy wody mogą tutaj korzystać z wielu atrakcji. Największe jezioro to mekka żeglarzy, wędkarzy i uprawiających sporty motorowodne. Na promenadzie przy nim, zwłaszcza w weekendy, panują klimaty jak z mazurskich kurortów, gdzie jest tłoczno i gwarno. Ale bez trudu można tu znaleźć setki miejsc gwarantujących ciszę i spokój. Piękne, otaczające jeziora lasy to idealne miejsce na spacery i wyprawy rowerowe. Baza noclegowa jest bardzo bogata i na dobrym poziomie.

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy Fot. Piotr Zapotoczny / Agencja Wyborcza.pl

To może być zaskoczenie, ale ten park należy do największych parków krajobrazowych w Polsce. Obejmuje obszar ponad 50 tys. ha i znajduje się na terenie 12 gmin. Przede wszystkim to doskonałe miejsce, w którym można obcować z przyrodą, i podczas każdej kolejnej wyprawy odkrywać nowe niezwykłe miejsca. Setki hektarów lasów zapewniają ciszę i spokój. Jednym z głównych celów wypraw są wydmy, unikatowe w skali kraju – poza bałtyckim wybrzeżem oczywiście. W dolinach rzek żyją cenne gatunki zwierząt, głównie ptaków, takich jak kania czarna, kania ruda (która jest symbolem parku), koszatka, orlik krzykliwy. Nad stawami hodowlanymi można zobaczyć bielika, czaplę siwą i białą oraz kormorana.

Arboretum w Prószkowie

Arboretum w Prószkowie Fot. Piotr Zapotoczny / Agencja Wyborcza.pl

Arboretum zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Jego historia jest ściśle związana z dziejami Królewskiego Instytutu Pomologicznego, otwartego w 1868 r. Od tamtego czasu wiele się oczywiście zmieniło, rozpoczęła się rewitalizacja arboretum i dziś jest to znów miejsce, z którego Opolanie bardzo chętnie korzystają, by oderwać się od miejskiego zgiełku. Rosną tu drzewa i krzewy z całej Europy, Kaukazu, Chin, Bliskiego Wschodu, Japonii, Syberii, obu Ameryk, Afryki. Być może tylko dla znawców może stanowić atrakcję na cały dzień, z pewnością jednak każdy spędzi tu miłe kilka godzin podczas spaceru.

Park Zamkowy w Kamieniu Śląskim

Park Zamkowy w Kamieniu Śląskim Fot. Piotr Zapotoczny / Agencja Wyborcza.pl

To miejsce przesiąknięte jest historią i wspaniałą przyrodą. Park o powierzchni ponad 6 ha roztacza się wokół wspaniałego i na szczęście odrestaurowanego pałacu Odrowążów, którego historia sięga XII w. Siłą tego miejsca jest także wspaniały przypałacowy park, który swojego rzeczywistego kształtu nabrał już w drugiej połowie XIX w. Można tu odpocząć wśród wspaniałych i dostojnych drzew, niektóre z nich mają nawet 250 lat, większość – ok. 100. Do parku można przyjechać na szybki spacer, a także zostać na dłużej, np. z książką w ręku.

Rezerwat przyrody Złote Bagna

Rezerwat przyrody Złote Bagna Fot. Piotr Zapotoczny / Agencja Wyborcza.pl

Tuż obok Szydłowa znajduje się wyjątkowy rezerwat stworzony na fragmencie dawnych wybierzysk torfu Das Goldmoor (złote bagna), których eksploatację zakończono ok. 1925 r. Najlepiej zachowany fragment tego siedliska pomiędzy Szydłowem a Grodźcem został w 2001 r. objęty ochroną poprzez utworzenie rezerwatu Złote Bagna. Przedmiotem ochrony są torfowisko wysokie oraz bór wilgotny z ciekawą szatą roślinną. W tym dosyć niełatwym do przebycia rowerem terenie, powstałym po nieczynnych wyrobiskach torfu, występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych, m.in. rosiczka okrągłolistna, borówka bagienna, bagno zwyczajne oraz wełnianka. Na pewno warto się tam wybrać, by poczuć spokój przyrody.

Park dworski w Chróścinie

Park Dworski w Chróścinie Arch. UMWO

Być może dziwi miejsce stosunkowo niewielkiego parku w podopolskiej wsi obok wielkich parków krajobrazowych czy cennych rezerwatów przyrody. Ale to dowód na to, że swoje ulubione zielone miejsce możemy znaleźć tuż obok, bez wielkich całodniowych wypraw. Park w Chróścinie powstał już w XIX w., jednak lata swojej świetności miał już dawno za sobą, a jeszcze 10 lat temu stanowił dziki skwer w centrum wsi. Rewitalizacja parku zakończyła się w 2014 r. Przemyślana, nowoczesna i efektowna architektura sprawiła, że miejsce, w którym mieszkańcy Chróściny, a także okolicznych miejscowości chętnie spędzają tu czas. Zasadzono setki nowych roślin, wybudowano plac zabaw, można tu pograć w tenisa stołowego, a nawet wędkować.

Park przy zamku w Mosznej

GRZEGORZ CELEJEWSKI

Tego miejsca nikomu nie trzeba przedstawiać. Zamek w Mosznej to turystyczna wizytówka Opolszczyzny, znana w całym kraju. Niewiele jednak osób wie, że wspaniały, 200-hektarowy park przy zamku jest uznawany przez ekspertów za najcenniejszy na Opolszczyźnie. Powstał w XVI w. wraz z pierwszymi budowlami pałacowymi. Natomiast obecny pałac, który swoją świetność przeżywał na początku XX w., został zbudowany przez magnacką rodzinę przemysłowców von Tiele-Winckler. Wtedy też powstały malownicze kanały, stawy i alejki w parku. Z całej Europy sprowadzano wówczas wiele gatunków roślin obcego pochodzenia.

REKLAMA

Do dziś można tu spotkać choiny kanadyjskie czy sosny wejmutki, rosną tu także okazałe kilkusetletnie dęby szypułkowe. Trudno wymieniać gatunki roślin, które można spotkać w parku, bo są ich setki. Jedno jest pewne – klimat tego miejsca jest niepowtarzalny.

Falmirowicka kamionka

Falmirowicka kamionka Fot. Piotr Zapotoczny / Agencja Wyborcza.pl

Śródleśne jeziorko położone w lasach między Falmirowicami a Suchym Borem to niezwykłe miejsce. Według legendy w tym miejscu stał zamek, którego ostatnim mieszkańcem miał być słynny zbój Madej. Po zamku nie ma już śladu, podobnie jak po kopalni bazaltu, z której w XIX w. wydobywano tłuczeń m.in. do budowy nowych dróg. Po kopalni pozostało jednak magiczne źródlane jeziorko. Otaczające je malownicze lasy są siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. To jedyne miejsce na Opolszczyźnie, gdzie można zobaczyć rzadko spotykany w Polsce grzyb – koralówkę czerwonowierzchołkową.

Przede wszystkim jednak to niezwykle przepiękny zakątek, w którym można spędzić cały dzień, mając wrażenie, że minęła zaledwie godzina.