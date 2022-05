Na podstawie propozycji Czytelników stworzyliśmy listę dziewięciu najładniejszych lub najbardziej ulubionych zielonych miejsc w Opolu. Teraz w internetowym głosowaniu wybierzemy to jedno, najbardziej wyjątkowe. Głosowanie trwa do 29 maja.

Tutaj znajdziesz propozycje 12 najpiękniejszych zielonych miejsc w województwie.

Stawy na Malinie

fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl

To niezwykłe miejsce znajduje się zaledwie 7 km od centrum Opola. Drzewa, łąki i woda, a wśród nich jedno z pierwszych w Opolu kąpielisk zagospodarowanych przez miasto. Szczególnie chwalone jako bardzo bezpieczne przez rodziny z małymi dziećmi. Cała okolica to idealne miejsce do spacerów i wypraw rowerowych. Ostatnio pojawiła się nowa atrakcja, mobilna sauna.